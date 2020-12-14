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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10499105001050110502

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:36

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А
2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А
Это чтобы без приключений, а не на масимуме.

Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм
https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/
Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)

1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала.
2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.

У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги?
И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки.
Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило
1,5 мм - 10А
2,5 мм - 16А
4 мм - 25 А

Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная :mrgreen: Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе)
4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы.
Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:41

  барабашов написав:Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная :mrgreen: Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе)
4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы.
Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.

Сколько меди в современной "меди" для кабелей? :mrgreen:
Китайцы в Днепре имеют кабельный завод поинтересуйтесь
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:47

UA
Там сплав говна и 5% меди?
Поинтересуюсь, некоторые сокурсники энергетиками на Карлаганке Пинчука работали когда ДнепроСталь запускали, некоторые и сейчас что то прокладывают
Про запас я не против но зависимость сечения и макс.силы тока для провода от диаметра при низких частотах всё равно нелинейная
Вот фидера немного по другому считают
барабашов
 
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