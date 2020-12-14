Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А 2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А Это чтобы без приключений, а не на масимуме.
Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/ Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)
1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала. 2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.
У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги? И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки. Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило 1,5 мм - 10А 2,5 мм - 16А 4 мм - 25 А
Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе) 4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы. Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.
барабашов написав:Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе) 4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы. Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.
Сколько меди в современной "меди" для кабелей? Китайцы в Днепре имеют кабельный завод поинтересуйтесь
UA Там сплав говна и 5% меди? Поинтересуюсь, некоторые сокурсники энергетиками на Карлаганке Пинчука работали когда ДнепроСталь запускали, некоторые и сейчас что то прокладывают Про запас я не против но зависимость сечения и макс.силы тока для провода от диаметра при низких частотах всё равно нелинейная Вот фидера немного по другому считают
airmax78 написав:Я думаю всех украинских беженцев из Европы, UK, США и Канады отправят обратно в Украину в течение 6 мес. после окончания войны. У меня истекает парковочный талон в декабре - обратился за возобновлением еще на 6 месяцев - отказали. Считаю первый звоночек. P.S. Без парковочного талона тут парковаться можно только в частном паркинге.
Те, кто нашли работу, смогут остаться, просто за все надо будет платить из своего кармана, наравне с другими иностранцами. Вечной шары быть не может. Отправят (точнее вынудят отправиться восвояси) только "непотриб", кто не смог устроиться на работу или пристроиться взамуж.
Шары уже довольно давно нет. Теперь начинают потихоньку щемить и по формальным моментам типа регистрации авто. Если, например, потербуют перерегистрировать автомобиль на местные номера на общих основаниях - будет грустно.
Ви вже працевлаштувались вантажником в Hofer? Робіть це швидше, доки є вакансії. На зп будете щорічно купляти чергову прелєсць в Києві і ставити там силіконові плінтуси.
В Києві шара рилам-новобудникам - теж закінчилась. І її вже ніколи не буде. Всі ці 25-поверхові неохрущі миттєво морально постаріли. Житло повинно бути не вище 9 поверхів, газифіковане, з обов'язковим підземним паркінгом-бомбосховищем.