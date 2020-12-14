Додано: Пон 12 гру, 2022 10:45

little_wanderer написав: vitaliian написав: Bobua написав: vitaliian

Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.

І так само може бути з усіма містами країни.

Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п. Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.І так само може бути з усіма містами країни.Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.

Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?



В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.



Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.



В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.



Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту. Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.



У них там у Францii емiгранти кирками махають, а чистокровнi французи поiдуть газоблок класти в Iрпiнi?

Щось не вiриться.

Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували.

Просто не дадуть красти на вищому рiвнi при розподiлi грошей i будуть напряму зарплату видавати будiвельникам/проектантам, приблизно як ЄБРР фiнансує проекти по енергоефективностi - європейцi не клеють пiнопласт на стiни укр. будинкiв як ви могли подумати.

Все буде норм (окрiм для продавцiв квартир за 350к, адже у покупцiв такого сильно поменшає кормова база) У них там у Францii емiгранти кирками махають, а чистокровнi французи поiдуть газоблок класти в Iрпiнi?Щось не вiриться.Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували.Просто не дадуть красти на вищому рiвнi при розподiлi грошей i будуть напряму зарплату видавати будiвельникам/проектантам, приблизно як ЄБРР фiнансує проекти по енергоефективностi - європейцi не клеють пiнопласт на стiни укр. будинкiв як ви могли подумати.Все буде норм (окрiм для продавцiв квартир за 350к, адже у покупцiв такого сильно поменшає кормова база)

Я і не писав, що французи робитимуть чорнову роботу. :)Але мали би стежити за витрачанням грошей, особливо якщо то будуть грантові.Україна -- поранена.І хай це навіть і дрібні порізи, але їх тисячі.Захід нами опікується. І сподіваюсь продовжуватиме.Але при цьому -- пропозиції і побажання поранених зазвичай відсувають у віддалений куточок зоопарку.Бо поранені -- вони ж, мабуть, не зовсім дієздатні і правоздатні.От себе згадую пораненого, і критикую -- втратив купку речей, не спланував, не передбачив... Якжежтак... :)І от, припустімо, вийде зараз "якась дуже важлива укр.персона", і почне вимагати щось від Заходу. "Сюди [напр., в Конча Заспу] --- давайте, а туди [всі інші місця] -- не давайте..."Я сподіваюсь, що такому типку швидко заткнуть пельку. І за потреби організують гамівну сорочку. Бо "поранений", і частково недієздатний та неправоздатний... Що з нього взяти? ПТСР у нього, от.Тому мені важко повірити, що міжнародна допомога, все оце "МегаВолонтерство", навіть теоретично може бути віддано на відкуп нашим мутним WIPам.Зрештою, західні благодійники будуть же надавати звіти своїм виборцям чи спонсорам. І найменше в цьому звіті їм потрібні якісь дивні типочки. А найбільше, мабуть -- відомі з новин містечка, розвалені будинки, справді знедолені й вдячні люди. І, може, якась замучена місцева влада. Напряму.Бо інакше хто ж тоді жертвуватиме??А Київ не був окупований. А замалий вибір "суші" на Хрещатику, чи ще якісь такі "трагедії" -- на всі-всі пожертви аж ніяк не тягнуть.І для всіх нас краще, аби не все пішло в Київ. А краще -- мінімум.Бо навіщо нам аби перший же корупц.скандал, перекрив всю допомогу?Саме тому мене і непокоять загадкові й захмарні 50...40...3X(і досі)% по конверт.депо (в екв.) Бо ці казкові прибутки -- вони ж теж із західної допомоги... Самі ми добре якщо хоч пенсії виплачуємо.А також дивують всі тилові солдати, які отримують по 43к₴ (або й 113к₴ якщо підібрались поближче до фронту, але в село поспокійніше). І це ж теж з допомоги. І неясно за що. А могли би чергуватись з фронтовиками і тоді система захисту була би стійкіша...А ще аж смикало від всіх отих п'ятихвилинок ненависті до всіляких Масків, чи німецьких президентів. От замість подякувати за що дають (чи вже дали) -- отаке. І ще й голосування на ЄвроБаченні.От справді треба всіх-всіх пропускати через фронт. Аби хоч уявили як би все було без західної зброї і їжі (добра половина ±).Х.з. -- може й без допомоги ми якось би тримались. Як і УПА, чи "лісові брати" після ІІ світової.І може й добре би тримались. Як у нас у квітні -- без води, їжі, тепла, а всі були зібрані й ще не пили. А потім почалось... І вода в пляшках, і гори їжі, і потепліло -- а от чомусь раптом алкашня розповзлась. :(Але перевіряти як було би без Західної допомоги -- от не хочеться...Тому, все таки, є сподівання, що поки ми на утриманні, доти ті помічники/лікарі/волонтери... керуватимуть і розподілом. І дедалі ретельніше. І сподіваюсь, що почнуть якнайскоріше.А відтак,. Вони не на часі. :)Ціни в рази більші за розумну собівартість будівництва -- то на колись на далеке потім. ;)А може в ті часи і собівартість (не ціна) підросте, якщо, замість корупційних платежів, будуть наповнюватись бюджети міст. І тоді вже життя у всіляких Києвах буде виправдане не лише хаотичним протіканням фінпотоків, але і на порядок вищою якістю життя (парки, дерева, озеленені дахи і стіни, хоч якесь зовн.оздоблення успадкованих потворних коробок, велодороги, зарядки, міськ.транспорт...) Якось так -- аби на вулиці було приємно виходити. :)А москвини, замість питати "кто пазволіл!?!" -- одразу робили би собі харакірі.