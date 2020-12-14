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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:36

  UA написав:
  Bolt написав:
  UA написав:1.Если провод алюминиевый то 4 мм это совсем не 32А
2. По хорошему, на 4мм меди нужно ставить автомат 25А
Это чтобы без приключений, а не на масимуме.

Беглое гугление выдало вообще 34А-4мм
https://energoprom.net.ua/ru/informatio ... gruzka-al/
Да впрочем, я и так поставил 25А, и квартиранту прочитал лекцию, чтобы не включал несколько мощных потребителей. Те перед включением електродуховки, чтобы выключал бойлер(да хотя бойлер и так нужен разве на время двух недельной профилактики ГВС в мае)

1.Автомат класса С не отключается целый час при превышении силы тока на 20% от номинала.
2. Максимально допустимая нагрузка это та, до превышении которой, кабель изготовленный по стандарту не начнет плавится.

У вас точно кабель изготовлен по стандарту, а не усеченка? И изоляция изготовлена из сырья BASF а не китайские аналоги?
И вы вероятно хотите чтобы проводка прослужила лет 50, а не до следующей максимального допустимой нагрузки.
Исходя из нашей реальности и появилось неписаное правило
1,5 мм - 10А
2,5 мм - 16А
4 мм - 25 А

Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная :mrgreen: Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе)
4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы.
Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:41

  барабашов написав:Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная :mrgreen: Пr^2, и для меди по "металлу" своему помню норма 10А на кв.мм., в станах и прессах как бы другие токи и напряжения и там посадить за аварию по головотяпству могут(могли при союзе)
4мм диаметр это 12кв.мм. примерно, у меня 15кВт на квартиру заходило меньшими проводами, трёшкой от силы.
Но подстраховаться лучше чем устроить пожар от КЗ.

Сколько меди в современной "меди" для кабелей? :mrgreen:
Китайцы в Днепре имеют кабельный завод поинтересуйтесь
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 гру, 2022 23:47

UA
Там сплав говна и 5% меди?
Поинтересуюсь, некоторые сокурсники энергетиками на Карлаганке Пинчука работали когда ДнепроСталь запускали, некоторые и сейчас что то прокладывают
Про запас я не против но зависимость сечения и макс.силы тока для провода от диаметра при низких частотах всё равно нелинейная
Вот фидера немного по другому считают
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 10:45

  little_wanderer написав:
  vitaliian написав:
  Bobua написав:vitaliian
Ви ж самі писали -- французи напряму на Ірпінь вийшли.
І так само може бути з усіма містами країни.
Фінпотічки оминатимуть Київ. Як інакше? На Заході виборці ж "не поймуть" наших "правил", "десятин" і т.п.

Моделируем ситуацию, французы строят Ирпень по новому. Допустим, весь персонал - иностранцы, но кормить и обеспечивать топливом их будет Украина, не возить же булочки из Парижа?

В отремонтированных квартирах понадобится внутрення отделка, мебель. Активизируются местные мастера. Жителей надо обеспечить транспортом, парикмахерскими, супермаркетом, развлечениями. Это рабочие места, которые бы не появились если бы французы не отремонтировали дома.

Хуже со светом, бизнес не может работать на генераторах, не удвоив ценники.

В остальном французов тоже можно понять, правительство хочет за деньги налогоплательщиков обеспечить своих граждан работой и заказами. Украинцы за Макарона не проголосуют. Поэтому кредиты выданные на восстановление скорее всего освоят те же, кто их и выдал. Та статья это как первая ласточка.

Лучше жить (чем до войны) конечно не станем. Но и так чтобы вообще упасть на дно я не верю. Пока Украина нужна Европе будут давать кредиты, оружие и томатную пасту.


У них там у Францii емiгранти кирками махають, а чистокровнi французи поiдуть газоблок класти в Iрпiнi?
Щось не вiриться.
Єдиний раз коли європейці щось особисто будували це мабуть коли полоненi нiмцi декiлька будинкiв на Дарницi збудували.
Просто не дадуть красти на вищому рiвнi при розподiлi грошей i будуть напряму зарплату видавати будiвельникам/проектантам, приблизно як ЄБРР фiнансує проекти по енергоефективностi - європейцi не клеють пiнопласт на стiни укр. будинкiв як ви могли подумати.
Все буде норм (окрiм для продавцiв квартир за 350к, адже у покупцiв такого сильно поменшає кормова база)





Я і не писав, що французи робитимуть чорнову роботу. :)
Але мали би стежити за витрачанням грошей, особливо якщо то будуть грантові.


Україна -- поранена.
І хай це навіть і дрібні порізи, але їх тисячі.

Захід нами опікується. І сподіваюсь продовжуватиме.
Але при цьому -- пропозиції і побажання поранених зазвичай відсувають у віддалений куточок зоопарку.
Бо поранені -- вони ж, мабуть, не зовсім дієздатні і правоздатні.
От себе згадую пораненого, і критикую -- втратив купку речей, не спланував, не передбачив... Якжежтак... :)


І от, припустімо, вийде зараз "якась дуже важлива укр.персона", і почне вимагати щось від Заходу. "Сюди [напр., в Конча Заспу] --- давайте, а туди [всі інші місця] -- не давайте..."
Я сподіваюсь, що такому типку швидко заткнуть пельку. І за потреби організують гамівну сорочку. Бо "поранений", і частково недієздатний та неправоздатний... Що з нього взяти? ПТСР у нього, от.

Тому мені важко повірити, що міжнародна допомога, все оце "МегаВолонтерство", навіть теоретично може бути віддано на відкуп нашим мутним WIPам.
Зрештою, західні благодійники будуть же надавати звіти своїм виборцям чи спонсорам. І найменше в цьому звіті їм потрібні якісь дивні типочки. А найбільше, мабуть -- відомі з новин містечка, розвалені будинки, справді знедолені й вдячні люди. І, може, якась замучена місцева влада. Напряму.
Бо інакше хто ж тоді жертвуватиме??

А Київ не був окупований. А замалий вибір "суші" на Хрещатику, чи ще якісь такі "трагедії" -- на всі-всі пожертви аж ніяк не тягнуть.
І для всіх нас краще, аби не все пішло в Київ. А краще -- мінімум.

Бо навіщо нам аби перший же корупц.скандал, перекрив всю допомогу?

Саме тому мене і непокоять загадкові й захмарні 50...40...3X(і досі)% по конверт.депо (в екв.) Бо ці казкові прибутки -- вони ж теж із західної допомоги... Самі ми добре якщо хоч пенсії виплачуємо.
А також дивують всі тилові солдати, які отримують по 43к₴ (або й 113к₴ якщо підібрались поближче до фронту, але в село поспокійніше). І це ж теж з допомоги. І неясно за що. А могли би чергуватись з фронтовиками і тоді система захисту була би стійкіша...
А ще аж смикало від всіх отих п'ятихвилинок ненависті до всіляких Масків, чи німецьких президентів. От замість подякувати за що дають (чи вже дали) -- отаке. І ще й голосування на ЄвроБаченні.
От справді треба всіх-всіх пропускати через фронт. Аби хоч уявили як би все було без західної зброї і їжі (добра половина ±).

Х.з. -- може й без допомоги ми якось би тримались. Як і УПА, чи "лісові брати" після ІІ світової.
І може й добре би тримались. Як у нас у квітні -- без води, їжі, тепла, а всі були зібрані й ще не пили. А потім почалось... І вода в пляшках, і гори їжі, і потепліло -- а от чомусь раптом алкашня розповзлась. :(
Але перевіряти як було би без Західної допомоги -- от не хочеться...

Тому, все таки, є сподівання, що поки ми на утриманні, доти ті помічники/лікарі/волонтери... керуватимуть і розподілом. І дедалі ретельніше. І сподіваюсь, що почнуть якнайскоріше.

А відтак, бульбашкам на будь-яких ржн -- треба відпочити. Вони не на часі. :)
Ціни в рази більші за розумну собівартість будівництва -- то на колись на далеке потім. ;)
А може в ті часи і собівартість (не ціна) підросте, якщо, замість корупційних платежів, будуть наповнюватись бюджети міст. І тоді вже життя у всіляких Києвах буде виправдане не лише хаотичним протіканням фінпотоків, але і на порядок вищою якістю життя (парки, дерева, озеленені дахи і стіни, хоч якесь зовн.оздоблення успадкованих потворних коробок, велодороги, зарядки, міськ.транспорт...) Якось так -- аби на вулиці було приємно виходити. :)

А москвини, замість питати "кто пазволіл!?!" -- одразу робили би собі харакірі.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:Вообще то зависимость сечения провода от его диаметра нелинейная

При продаже провода указывается не диаметр, а сечение. 4 мм имеется в виду 4 миллиметра квадратных.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 11:44

  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

В вашем примере был скачок технологии. В случае новострой - хрущь нет. Тут подходит другая аналогия. Грузовик вытеснил телегу, но грузовик 2020 года выпуска не вытеснит грузовик 2000-ого. Да, он лучше, но что тот, что тот с задачей справляется. Хрущи еще долго будут актуальны как эконом жилье, так как они вполне справляются со своей функцией давать крышу над головой.
об этом и речь. Появится сегмент эконом со стоимостью жилья 8-15куе. Вы же не будете утверждать что грузовик 2000 должен стОить как грузовик 2020г? Из за дефицита жилья, хрущи были переоценены. "В ноль" падения конечно не будет, пока оно жилое или востребован хотя бы участок под ним.

Но по сравнению с новостроем (в одинаковой локации) хрущ будет стоить в 5-10 раз дешевле. Как и грузовик 2000 года. На момент "эконом сегмент" жилья де факто отсутствовал. 40куе за хрущ или гостинку это очень очень дорого и никак не эконом.

Гостинки должны быть доступны своей ЦА. Такие покупатели как франт в жизни не держали 40куе в руках. Им пришлось бы 200 лет их собирать со своей з/п ~150$
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:01

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:
  vitaliian написав:Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.

В вашем примере был скачок технологии. В случае новострой - хрущь нет. Тут подходит другая аналогия. Грузовик вытеснил телегу, но грузовик 2020 года выпуска не вытеснит грузовик 2000-ого. Да, он лучше, но что тот, что тот с задачей справляется. Хрущи еще долго будут актуальны как эконом жилье, так как они вполне справляются со своей функцией давать крышу над головой.
об этом и речь. Появится сегмент эконом со стоимостью жилья 8-15куе. Вы же не будете утверждать что грузовик 2000 должен стОить как грузовик 2020г? Из за дефицита жилья, хрущи были переоценены. "В ноль" падения конечно не будет, пока оно жилое или востребован хотя бы участок под ним.

Но по сравнению с новостроем (в одинаковой локации) хрущ будет стоить в 5-10 раз дешевле. Как и грузовик 2000 года. На момент "эконом сегмент" жилья де факто отсутствовал. 40куе за хрущ или гостинку это очень очень дорого и никак не эконом.

Гостинки должны быть доступны своей ЦА. Такие покупатели как франт в жизни не держали 40куе в руках. Им пришлось бы 200 лет их собирать со своей з/п ~150$

З вантажівками - в молоко))) Манчики і мерсики євро третього класу набагато більш бажані водіями і власниками через мале споживання і невибагливість в щоденній експлуатації. Але ти шукай нові пари для порівняння. Я сам застряг в поверхах вище 10-го, але все воно в межах кола ближнього центру, що малював Конг задовго до свого зникнення. Не те, щоб це мене надто надихало, але щоб те все було в Ірпені, то перспективи були б не такі обнадійливі. Хоча… квартирка 98 рв на п‘ятому з газ плитою заграла новими барвами.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Комради, відставити паніку: терористичні атаки оскаженілого сусіда нічого не змінять на ринку нерухомості. Оскаженілого сусіда або пристрелять, або посадять нарешті у Гаазьку дурку і все буде добре. Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна. По-перше це красиво.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна.

Макс вирішив вкинути очевидну нісенітницю щоб пожвавити тему.

В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів. Що у покупців, що у орендарів. Психологія. Як генерали готуються до попередньої війни, так й люди будуть ще довго закладатись на життя без електрики.
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться. Люди ще довго не будуть купувати висче 10 поверху.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Пон 12 гру, 2022 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 12:37

  Vlad442 написав:В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів
я тоже думал после элиты-центр никто не будет инвестировать в стройки... Такой яркий пример...
vitaliian
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