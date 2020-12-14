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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 12:41
Vlad442 написав: airmax78 написав:
Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна.
В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів. Що у покупців, що у орендарів. Психологія. Як генерали готуються до попередньої війни, так й люди будуть ще довго закладатись на життя без електрики.
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться. Люди ще довго не будуть купувати висче 10 поверху.
Це залежить від класу житла. Там де через наявність генератору люди не відчули значних недоліків проживання на високих поверхах, при цьому першими бачили ворожу авіацію або крилаті ракети - там ніяких упереджень не буде. Більш того, якщо союзники поставлять нам зенитну артилерію для встановлення на дахах - то проживання у баштах буде ще безпечнішим.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:46
Vlad442 написав:
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться
это было бы круто но куда селить 3 млн населения киевлян, половина которых живёт на этажах 10+ ? 20ти этаже не от хорошей жизни. Или надо расширять территорию Киева. Застроить Голосеевский лес, Труханов остров, заводы большевик и атэк.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 12 гру, 2022 12:49, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:47
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна.
В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів. Що у покупців, що у орендарів. Психологія. Як генерали готуються до попередньої війни, так й люди будуть ще довго закладатись на життя без електрики.
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться. Люди ще довго не будуть купувати висче 10 поверху.
Це залежить від класу житла. Там де через наявність генератору люди не відчули значних недоліків проживання на високих поверхах, при цьому першими бачили ворожу авіацію або крилаті ракети - там ніяких упереджень не буде. Більш того, якщо союзники поставлять нам зенитну артилерію для встановлення на дахах - то проживання у баштах буде ще безпечнішим.
З зенітками якраз з точністю до навпаки - бо по ним більш ймовірно, що щось прилетить.
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:49
airmax78 написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна.
В людей ще багато років після війни буде упередженість до високих поверхів. Що у покупців, що у орендарів. Психологія. Як генерали готуються до попередньої війни, так й люди будуть ще довго закладатись на життя без електрики.
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться. Люди ще довго не будуть купувати висче 10 поверху.
Це залежить від класу житла. Там де через наявність генератору люди не відчули значних недоліків проживання на високих поверхах, при цьому першими бачили ворожу авіацію або крилаті ракети - там ніяких упереджень не буде. Більш того, якщо союзники поставлять нам зенитну артилерію для встановлення на дахах - то проживання у баштах буде ще безпечнішим.
Вам робити нічого? Навіщо сюди тягти такий низькопробний "юмор"?
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:51
Faceless написав:
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
Стереотипи зникають досить повільно. Після відключення ліфтів у 90-х люди довго не купували високі поверхи.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:52
Faceless написав:
airmax78 написав:Це залежить від класу житла. Там де через наявність генератору люди не відчули значних недоліків проживання на високих поверхах, при цьому першими бачили ворожу авіацію або крилаті ракети - там ніяких упереджень не буде. Більш того, якщо союзники поставлять нам зенитну артилерію для встановлення на дахах - то проживання у баштах буде ще безпечнішим.
З зенітками якраз з точністю до навпаки - бо по ним більш ймовірно, що щось прилетить.
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
Та ні, навпаки. Кацапи полюють за радарами, за пусковими зенитних ракет. За розрахунками зенитних кулеметів ніхто не полює і полювати не збирається. Це саме зброя для захисту від дронів-камікадзе, розвідувальних БПЛа, крилатих ракет та сусідів з сусідньої багатоповерхівки, хто склити балкони буде, або вішати кондери на фасад.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:54
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться
это было бы круто но куда селить 3 млн населения киевлян, половина которых живёт на этажах 10+ ? 20ти этаже не от хорошей жизни. Или надо расширять территорию Киева. Застроить Голосеевский лес, Труханов остров.
Якби відпочатку розвиток міст був би десь як у Польщі, і ми мали б два десятки розвинутих облцентрів, без мільйонників - то було б куди краще і гармонійніше в цілому. Але що вже є то є.
Ніхто нічого зносити не буде, навіть стару панель так і не взялися, хоча розмов було не один десяток років. Якщо буде диво, і зроблять ставку на малоповерхову забудову з розвиненою придомовою і паркінгами для новобудов, то це буде скоріш за все передмістя, а в Києві то будуть одиничні приклади за дикі гроші.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:56
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться
это было бы круто но куда селить 3 млн населения киевлян, половина которых живёт на этажах 10+ ? 20ти этаже не от хорошей жизни. Или надо расширять территорию Киева. Застроить Голосеевский лес, Труханов остров, заводы большевик и атэк.
Речь идет не о расселении существующих домов, а о новых проектах. Когда застройщики столкнутся с тем, что высокие этажи распродать даже со скидкой непросто, фокус сместится на "европейскую" застройку. В частности этому будет способствовать европейская модель, когда жизнь есть и за окружной столицы. Спрос на жилье в Киеве (и пригородах), обусловленный только наличием работы и статусом столицы, упадет.
Уверен, что после войны массовая застройка уменьшится, новостройки будут более низкоэтажными и более дорогими. Дефицита жилья не будет.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:57
Vlad442 написав: Faceless написав:
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
Стереотипи зникають досить повільно. Після відключення ліфтів у 90-х люди довго не купували високі поверхи.
Час набагато прискорився. Так, коли я обирав квартиру у 2006 році, в мене ще були такі думки і я обрав 5й поверх, хоча міг - 17й з краєвидом на море та парк. Вже у 2007 я дуже шкодував про своє рішення.
Зараз все змінюється набагато швидше і усвідомлення що таке добре, а що - погано приходить миттєво.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 12:59
Vlad442 написав: Faceless написав:
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
Стереотипи зникають досить повільно. Після відключення ліфтів у 90-х люди довго не купували високі поверхи.
Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція
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