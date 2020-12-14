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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:01
Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав:
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
Стереотипи зникають досить повільно. Після відключення ліфтів у 90-х люди довго не купували високі поверхи.
Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
В Одесі на прикінці 90х - початку 00х таке було. Томущо на ринку здебільшого був представлений старий житловий фонд із зношеними ліфтами. Але люди дуже швидко зорієнтувались і вже у 2007 і далі була нормальна націнка за поверх.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:36
Vlad442 написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Ваша мрія про низькоповерхову забудову здійсниться
это было бы круто но куда селить 3 млн населения киевлян, половина которых живёт на этажах 10+ ? 20ти этаже не от хорошей жизни. Или надо расширять территорию Киева. Застроить Голосеевский лес, Труханов остров, заводы большевик и атэк.
Речь идет не о расселении существующих домов, а о новых проектах. Когда застройщики столкнутся с тем, что высокие этажи распродать даже со скидкой непросто, фокус сместится на "европейскую" застройку. В частности этому будет способствовать европейская модель, когда жизнь есть и за окружной столицы. Спрос на жилье в Киеве (и пригородах), обусловленный только наличием работы и статусом столицы, упадет.
Уверен, что после войны массовая застройка уменьшится, новостройки будут более низкоэтажными и более дорогими. Дефицита жилья не будет.
Стоп
Как это "более дорогими"?
В мирном 1999году на Трое новострой шёл по 225 за метр, так это ж не область а город.
Сейчас нарИд копийчужный ждать будет даже не 300, а по двИста(200) за метр и чтоб как в Праге и Вене выглядело.
И аренду снизить до 3000 семьям с кошками, питбулем и крысой. Но перед этим завезти новую технику работающую от СЭС на балконе.
Всё остальное мародёрство и спекуляции.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:40
Не думаю що питання зі скаженілим сусідом вирішиться радикально. Високі поверхи надовго просядуть в ціні, я як щасливий володар метрв на майже 20-му кажу. Але якщо почнуть будувати менше, та щось більш низьке, в межах 4-14 поверхів, то це Києву на користь піде, у т.ч. мешканцям висоток. Бо останні роки відчувалася загроза отримати цілком 25-поверховий плоский Київ.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:43
Vlad442 написав:
Когда застройщики столкнутся с тем, что высокие этажи распродать даже со скидкой непросто, фокус сместится на "европейскую" застройку
под низкоэтажную застройку нужны участки. Нужно писать что с участками в Киеве проблема? Есть промки, есть лес, есть парки. А участков под застройку особо нет. Так что скорее хрущи будут сносить и на их месте строить высотки. Это более вероятно. А ещё более вероятно Киев будет расширяться в сторону пригородов. Что и происходит последние 10 лет например в сторону Одесской трассы , Софиевской Борщаговки дорога на Бышев. Дорога на Ирпень, Бровары, Борисполь не освоена. Там куча места.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 12 гру, 2022 13:47, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:43
airmax78 написав:
Комради, відставити паніку: терористичні атаки оскаженілого сусіда нічого не змінять на ринку нерухомості. Купуйте 20+ поверхи та панорамні вікна. По-перше це красиво.
По друге, піші щоденні походи на 20+ поверхів корисні для здоров,я, особливо пенсіонерам і дітям?
vitaliian написав:
под низкоэтажную застройку нужны участки. Нужно писать что с участками в Киеве проблема?
Немає жодних проблем, повно місця в Києві і навколо.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 12 гру, 2022 13:44, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:44
барабашов написав:
Сейчас нарИд копийчужный ждать будет даже не 300, а по двИста(200) за метр и чтоб как в Праге и Вене выглядело.
Долар вже не той що в 1999
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:48
Frant написав:
Немає жодних проблем, повно місця в Києві і навколо
поэтому застраиваются жопы, типа оранжа или свитло парка?
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 12 гру, 2022 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:49
fox767676 написав:
Не думаю що питання зі скаженілим сусідом вирішиться радикально. Високі поверхи надовго просядуть в ціні, я як щасливий володар метрв на майже 20-му кажу. Але якщо почнуть будувати менше, та щось більш низьке, в межах 4-14 поверхів, то це Києву на користь піде, у т.ч. мешканцям висоток. Бо останні роки відчувалася загроза отримати цілком 25-поверховий плоский Київ.
Думаю що дуже радикально. Зараз в це важко повірити, але думаю що Росія (тут з великої літери, тому що це буде новапрекраснаросіямайбутнього) видасть всіх військових злочинців, як це свого часу зробила Сербія.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:51
vitaliian написав:
или свитло парка?
Цікаво. У них світло є?
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:55
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Когда застройщики столкнутся с тем, что высокие этажи распродать даже со скидкой непросто, фокус сместится на "европейскую" застройку
под низкоэтажную застройку нужны участки. Нужно писать что с участками в Киеве проблема? Есть промки, есть лес, есть парки. А участков под застройку особо нет. Так что скорее хрущи будут сносить и на их месте строить высотки. Это более вероятно. А ещё более вероятно Киев будет расширяться в сторону пригородов. Что и происходит последние 10 лет например в сторону Одесской трассы , Софиевской Борщаговки дорога на Бышев. Дорога на Ирпень, Бровары, Борисполь не освоена. Там куча места.
Втрачена модливість по биріку зігнати нарід з хрущівочок та переселити у 25 поверховий економ. Зарз нарід буде вимагати x3 метраж за газплиту, низькі поверхи, телефон, безкоштовні садики\школи. Може якісь авраійні та общажного типу знесуть, але більшість залишиться. Потроху ремонтують. Мабуть наступного року пойдуть масштабні програми тепломодернізації фасадів, там буде зрозуміло, щопід снос, а що виживе
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