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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 13:58
airmax78 написав: fox767676 написав:
Не думаю що питання зі скаженілим сусідом вирішиться радикально. Високі поверхи надовго просядуть в ціні, я як щасливий володар метрв на майже 20-му кажу. Але якщо почнуть будувати менше, та щось більш низьке, в межах 4-14 поверхів, то це Києву на користь піде, у т.ч. мешканцям висоток. Бо останні роки відчувалася загроза отримати цілком 25-поверховий плоский Київ.
Думаю що дуже радикально. Зараз в це важко повірити, але думаю що Росія (тут з великої літери, тому що це буде новапрекраснаросіямайбутнього) видасть всіх військових злочинців, як це свого часу зробила Сербія.
Тим більше, якщо росія прекрасна майбутнього, то нарід поїде туди, бо тут будуть постійні пошуки винних і перегиби у питаннях армії-мови і т.д
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Додано: Пон 12 гру, 2022 13:59
fox767676 написав:
що виживе
все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:00
vitaliian написав: fox767676 написав:
що виживе
все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.
Твоя боротьба з київськими "хрущовками" - нагадує війну Дон Кіхота з повітряними млинами.
Ти ж живеш в Єпенях, в Київ на роботу не ходиш - що тобі до київських пейзажів?
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 12 гру, 2022 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:01
Взагалі-то німці на сході реконструювали практично всі їх "хрущовки" . Або додали ще поверх , або і так - перебудували дуже конкретно . Шикарні недорогі квартири вийшли . Переважно під оренду ...
Кому цікаво - наберіть по русскі - реконструкція хрущовок в Німеччині - там старого різного дуже багато ...
Востаннє редагувалось Puente
в Пон 12 гру, 2022 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:03
fox767676 написав:
Зарз нарід буде вимагати x3 метраж за газплиту, низькі поверхи, телефон, безкоштовні садики\школи. Може якісь авраійні та общажного типу знесуть, але більшість залишиться. Потроху ремонтують. Мабуть наступного року пойдуть масштабні програми тепломодернізації фасадів, там буде зрозуміло, щопід снос, а що виживе
Заспокойтесь, ніхто ніяких "хрущовок" не буде зносити.
То вологі фантазії голодної ірпіньської ріелторші.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:04
vitaliian написав: fox767676 написав:
що виживе
все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.
Ага - а Гулівер і Ко там дуже все прикрашають ...
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:05
Frant написав:
Ти ж живеш в Єпенях, в Київ на роботу не хдиш - що тобі до київських пейзажів
наверное удивишься... но ко мне приезжают гости (загугли что значит это слово) и просят показать им Киев. Я вижу их реакцию на Стадион + Гулливер, а потом на хрущи что рядом. Это я их ещё на твой дрвз или по ул. Щербакова не вожу. Представляю их паралич от увиденного.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:07
vitaliian написав:
все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.
Набагато більше хрущів псує вид 25 поверхова стіна на Лесі, поруч з Джеком. 9 поверхові панельні кубики можно було б знести, щоб побудувати там дійсно щось цікаве, інше вполне адекватна забудова
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:08
Puente написав: vitaliian написав: fox767676 написав:
що виживе
все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.
Ага - а Гулівер і Ко там дуже все прикрашають ...
У простої публіки, типу ірпіньської ріелторші - немає ні художнього смаку, ні відповідної освіти, ні естетичних уподобань.
Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано.
Та особа навіть не розуміє, що не можна тулити поруч будівлі різних архітектурних форм і напрямків
vitaliian написав:
наверное удивишься... но ко мне приезжают гости (загугли что значит это слово) и просят показать им Киев. Я вижу их реакцию на Стадион + Гулливер
не видумуй, твоїм гостям цілком вистачає ірпіньських фонтанів і лісосмуг з їжаками. Ти ж їм розказуєш, що Ірпінь - це Київ)))
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Додано: Пон 12 гру, 2022 14:14
Frant написав:
Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано
у тебя со зрением плохо? Речь шла про хрущи. Двухэтажная довоенная застройка украшает центр-подол и как правило всем нравится.
5ти этажные клоповники нравятся только тем, кто там живёт. Это даже при совке был эконом класс, типа велосипеда Украина.
Мои родители в 80х мечтали переехать в соседнюю сталинку и купить авто. Это был бы прорыв в качестве той жизни. А ты в 21веке тулишь хрущи как что то высокохудожественное.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 12 гру, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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