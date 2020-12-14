|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:05
Frant написав:
Ти ж живеш в Єпенях, в Київ на роботу не хдиш - що тобі до київських пейзажів
наверное удивишься... но ко мне приезжают гости (загугли что значит это слово) и просят показать им Киев. Я вижу их реакцию на Стадион + Гулливер, а потом на хрущи что рядом. Это я их ещё на твой дрвз или по ул. Щербакова не вожу. Представляю их паралич от увиденного.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15557
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:07
vitaliian написав:
все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.
Набагато більше хрущів псує вид 25 поверхова стіна на Лесі, поруч з Джеком. 9 поверхові панельні кубики можно було б знести, щоб побудувати там дійсно щось цікаве, інше вполне адекватна забудова
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:14
Frant написав:
Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано
у тебя со зрением плохо? Речь шла про хрущи. Двухэтажная довоенная застройка украшает центр-подол и как правило всем нравится.
5ти этажные клоповники нравятся только тем, кто там живёт. Это даже при совке был эконом класс, типа велосипеда Украина.
Мои родители в 80х мечтали переехать в соседнюю сталинку и купить авто. Это был бы прорыв в качестве той жизни. А ты в 21веке тулишь хрущи как что то высокохудожественное.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Пон 12 гру, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15557
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:21
Faceless написав:
Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція
Аірмакс висче написав, що він обрав 5 замість 17 поверх у 2006.
У Аркади були знижки після 16 та після 21 поверхів. Тобто у цьому сегменті народ навіть через 20 років остережено ставився до високих поверхів.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 2174 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:31
Vlad442 написав: Faceless написав:
Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція
Аірмакс висче написав, що він обрав 5 замість 17 поверх у 2006.
У Аркади були знижки після 16 та після 21 поверхів. Тобто у цьому сегменті народ навіть через 20 років остережено ставився до високих поверхів.
У Аркади взагалі цікаве було ціноутворення, а ще 2 ліфта на 10 квартир на поверсі. В нормальних комплексах все навпаки з високмим поверхами було
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 32376
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1357 раз.
- Подякували: 7628 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:34
Loafer написав:
Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))
Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт.
Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих.
Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20.
Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12496
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 574 раз.
- Подякували: 3509 раз.
-
- Профіль
-
4
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:37
vitaliian написав: Frant написав:
Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано
у тебя со зрением плохо? Речь шла про хрущи. Двухэтажная довоенная застройка украшает центр-подол и как правило всем нравится.
5ти этажные клоповники нравятся только тем, кто там живёт. Это даже при совке был эконом класс, типа велосипеда Украина.
Мои родители в 80х мечтали переехать в соседнюю сталинку и купить авто. Это был бы прорыв в качестве той жизни. А ты в 21веке тулишь хрущи как что то высокохудожественное.
Нема ніякої прірви між хрущіквами та сталінками, є безліч проміжних варіантів, серій покращених хрущівок та спрощених "сталінок". Усі покоління житла мають свої +/-, у економ класі так точно, cила великих міст в розмаїтті ландшафтів та архітектури.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:38
Frant долго не мог вспомнить кого ты мне напоминаешь. Продавал я родительский хрущ, не в Киеве, приехали смотреть два молодых пацана лет по 25, на каком то корыте 2000х годов. Ты бы видел их восторг от облицованной ванной комнаты с водопроводом, канализацией, бойлером, стиральной машиной и акриловой ванной. Они как будто в 5* отель попали.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15557
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:42
fox767676 написав:
між хрущіквами та сталінками
в 80е годы хрущ не был дном рынка, ещё были общаги, комуналки, бараки, гостинки "малосемейки", дореволюционный фонд не видевший ремонтов с момента его постройки. Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников. О нем родители даже не мечтали. А обмен на сталинку был возможен, по каким то схемам.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 15557
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2076 раз.
- Подякували: 2945 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 12 гру, 2022 14:54
vitaliian написав:
Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников
Ну вот пример. Я детстве жил типа в совмине 1978 - 72 кв м, кирпич, индивидуальный проект, дом и сейчас смотрится достойно. Но потолки были 2.5, которые тогда тулили почти во все классы домов, в т.ч и в тру-совмины с меражом трешек под 80м. А рядом хрущики 1964 с потолками 2.6, и их жиели прихходя в гости не упускали возможности кольнуть низкими потолками. А нсть хрущики и с потолками 2.75, которых и у половины нынешних 25 этажек нет.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 483
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|23396
|14789743
|
Вів 06 гру, 2022 09:34
Frant
|
|1112
|4943947
|
Вів 08 лис, 2022 13:14
Frant
|
|3
|4944
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|