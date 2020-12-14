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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10503105041050510506>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:05

  Frant написав:Ти ж живеш в Єпенях, в Київ на роботу не хдиш - що тобі до київських пейзажів
наверное удивишься... но ко мне приезжают гости (загугли что значит это слово) и просят показать им Киев. Я вижу их реакцию на Стадион + Гулливер, а потом на хрущи что рядом. Это я их ещё на твой дрвз или по ул. Щербакова не вожу. Представляю их паралич от увиденного.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:все гавно выживет и будет портить вид Киева. Как его портят хрущи выше гуливера.


Набагато більше хрущів псує вид 25 поверхова стіна на Лесі, поруч з Джеком. 9 поверхові панельні кубики можно було б знести, щоб побудувати там дійсно щось цікаве, інше вполне адекватна забудова
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:14

  Frant написав:Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано
у тебя со зрением плохо? Речь шла про хрущи. Двухэтажная довоенная застройка украшает центр-подол и как правило всем нравится.

5ти этажные клоповники нравятся только тем, кто там живёт. Это даже при совке был эконом класс, типа велосипеда Украина.

Мои родители в 80х мечтали переехать в соседнюю сталинку и купить авто. Это был бы прорыв в качестве той жизни. А ты в 21веке тулишь хрущи как что то высокохудожественное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 12 гру, 2022 14:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція

Аірмакс висче написав, що він обрав 5 замість 17 поверх у 2006.
У Аркади були знижки після 16 та після 21 поверхів. Тобто у цьому сегменті народ навіть через 20 років остережено ставився до високих поверхів.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:31

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція

Аірмакс висче написав, що він обрав 5 замість 17 поверх у 2006.
У Аркади були знижки після 16 та після 21 поверхів. Тобто у цьому сегменті народ навіть через 20 років остережено ставився до високих поверхів.

У Аркади взагалі цікаве було ціноутворення, а ще 2 ліфта на 10 квартир на поверсі. В нормальних комплексах все навпаки з високмим поверхами було
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:34

  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))

Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт.
Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих.
Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20.
Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:37

  vitaliian написав:
  Frant написав:Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано
у тебя со зрением плохо? Речь шла про хрущи. Двухэтажная довоенная застройка украшает центр-подол и как правило всем нравится.

5ти этажные клоповники нравятся только тем, кто там живёт. Это даже при совке был эконом класс, типа велосипеда Украина.

Мои родители в 80х мечтали переехать в соседнюю сталинку и купить авто. Это был бы прорыв в качестве той жизни. А ты в 21веке тулишь хрущи как что то высокохудожественное.


Нема ніякої прірви між хрущіквами та сталінками, є безліч проміжних варіантів, серій покращених хрущівок та спрощених "сталінок". Усі покоління житла мають свої +/-, у економ класі так точно, cила великих міст в розмаїтті ландшафтів та архітектури.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:38

Frant долго не мог вспомнить кого ты мне напоминаешь. Продавал я родительский хрущ, не в Киеве, приехали смотреть два молодых пацана лет по 25, на каком то корыте 2000х годов. Ты бы видел их восторг от облицованной ванной комнаты с водопроводом, канализацией, бойлером, стиральной машиной и акриловой ванной. Они как будто в 5* отель попали.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:42

  fox767676 написав:між хрущіквами та сталінками
в 80е годы хрущ не был дном рынка, ещё были общаги, комуналки, бараки, гостинки "малосемейки", дореволюционный фонд не видевший ремонтов с момента его постройки. Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников. О нем родители даже не мечтали. А обмен на сталинку был возможен, по каким то схемам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 14:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  vitaliian написав:Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников



Ну вот пример. Я детстве жил типа в совмине 1978 - 72 кв м, кирпич, индивидуальный проект, дом и сейчас смотрится достойно. Но потолки были 2.5, которые тогда тулили почти во все классы домов, в т.ч и в тру-совмины с меражом трешек под 80м. А рядом хрущики 1964 с потолками 2.6, и их жиели прихходя в гости не упускали возможности кольнуть низкими потолками. А нсть хрущики и с потолками 2.75, которых и у половины нынешних 25 этажек нет.
fox767676
 
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