Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников
Ну вот пример. Я детстве жил типа в совмине 1978 - 72 кв м, кирпич, индивидуальный проект, дом и сейчас смотрится достойно. Но потолки были 2.5, которые тогда тулили почти во все классы домов, в т.ч и в тру-совмины с меражом трешек под 80м. А рядом хрущики 1964 с потолками 2.6, и их жиели прихходя в гости не упускали возможности кольнуть низкими потолками. А нсть хрущики и с потолками 2.75, которых и у половины нынешних 25 этажек нет.
и повер В Києві є навіть "хрущесталінки" - площа і планування, як у "хрущовок", а висота стель майже 3 метра (2,95). Чотири поверхи, лєпніною на фасаді.
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))
Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт. Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих. Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20. Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.
Хотелось бы ясности с домом Войцеховского, что куда и как там и не аналог ли Кубика 6,3АМГ б/н та квартирка на ХШ 15а, и фото прелести в Афинах В Стамбуле что то аркадоподобное можно было о купить 25 лет назад по тысяче/метр почти у аэропорта Ататюрка и 12 лет назад по тысяче евро метр уже в двух часах езды долмушем до Айя-Софии. Сейчас наверно там трёха метр минимум уже со всеми взрывами на Истикляле и не вполне вменяемой существенной частью населения Возможно в том районе Афин(по Виталиану) изнасиловать могут даже питбуля хозяина если у него не будет с собой под ошейником купюра как раз на дозу крека первому встречному(смотрим фильмы 90х с культовым рэперами в главных ролях про жизнь города мечты Коли-Ркжза и его рабочие районы, ту же "Пулю" с Рурком)
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 12 гру, 2022 15:14, всього редагувалось 1 раз.
somilitark написав:Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт. Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих. Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20. Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.
Коли гроші потрапляють до держави, навіть у вигляді допомоги, то частина попаде до РН. Краще через ЗП військових до середнього сегменту малих міст, ніж через корупціонерів до сегменту елітки у Кийові.
vitaliian написав:Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников
Ну вот пример. Я детстве жил типа в совмине 1978 - 72 кв м, кирпич, индивидуальный проект, дом и сейчас смотрится достойно. Но потолки были 2.5, которые тогда тулили почти во все классы домов, в т.ч и в тру-совмины с меражом трешек под 80м. А рядом хрущики 1964 с потолками 2.6, и их жиели прихходя в гости не упускали возможности кольнуть низкими потолками. А нсть хрущики и с потолками 2.75, которых и у половины нынешних 25 этажек нет.
и повер В Києві є навіть "хрущесталінки" - площа і планування, як у "хрущовок", а висота стель майже 3 метра (2,95). Чотири поверхи, лєпніною на фасаді.
Більшість т.з "сталінок" без лєпніни побудували саме при Хрущові, але й при ньому побудували і Хрещатик, будували 8-9 поверхові "хрущебрєжнєвки" та почали будувати 12 поверхові прото-совміни (на Голосєєво). Так, треба точково проредіти найбільш невдалі\аварійні будинки, але загалом не треба демонізувати хрущівську спадщину, нмд вона набагато достойна ніж те що набудували останні 10 років, зазвичай тупо 25 поверхове, незважаючи на існуючу забудову та ландшафт поруч.
Шановні, в кого розвинута компетентність визначити по фото ремонт під себе/на продаж?
Метро Славутич - мабуть для багатьох цікаво ціна м2 з ремонтом, бо до 24.02. там був космос або мінімум Варшава центр:)
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Ремонт недорогий, але не напружує - мені подобається. Треба дивитись інженерію. Щось не бачу жодного кондіціонера або решітки. Це може стати проблемою, якщо навіть виводів не має. Рештіка під вбудованим холодильником - то є гуд, але незрозуміло куди повітря віходить (така ж решітка повинна бути вверху, або все повинно уходити до вентиляції в чому я в даному випадку не впевнений. Непогано було б зробити таку рещітку і вихід теплого повітря і для духовки. Але це вже не принципово (в мене 15 років духовка і без цього працює при такому ж самому монтажі). Є що доробити (наприклад шторка у ванній із е маст). Але якщо подобається - то непогана ціна мені здається (за умови що там нормально інженерію зробили).
Frant написав:Тому їй здається, що Гулівер -це добре, а стара архітектура - це погано
у тебя со зрением плохо? Речь шла про хрущи. Двухэтажная довоенная застройка украшает центр-подол и как правило всем нравится.
5ти этажные клоповники нравятся только тем, кто там живёт. Это даже при совке был эконом класс, типа велосипеда Украина.
Мои родители в 80х мечтали переехать в соседнюю сталинку и купить авто. Это был бы прорыв в качестве той жизни. А ты в 21веке тулишь хрущи как что то высокохудожественное.
Хрущі є прикладом дешевої масової забудови. Якщо відкинути емоції - житло для небагатих людей. Як масові економ-25-поверхові новобуди. Та ж "естетика". Тому ти свою ненависть переправ на щось інші, а "хрущовки" ще тебе переживуть
Faceless написав:У Аркади взагалі цікаве було ціноутворення, а ще 2 ліфта на 10 квартир на поверсі. В нормальних комплексах все навпаки з високмим поверхами було
Вас обманули. Если быть точными, то 3 лифта на 7 квартир. Была планировка, где 3 лифта на 8, но там из них 6 однушек.
Ніхто нікого не обманював. Міг помилитися, не перераховував, може квартир дійсно 7 а не 10,і не врахував пожежний ліфт, але це все одно дуже мало. Чекати довго. Вранці навіть не уявляю що там коїться. Востаннє коли цікавився їх прайсами, до речі, високі поверхи були дорожче.