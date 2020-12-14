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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 16:11
барабашов написав: somilitark написав: Loafer написав:
Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))
Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт.
Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих.
Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20.
Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.
Хотелось бы ясности с домом Войцеховского, что куда и как там и не аналог ли Кубика 6,3АМГ б/н та квартирка на ХШ 15а, и фото прелести в Афинах
В Стамбуле что то аркадоподобное можно было о купить 25 лет назад по тысяче/метр почти у аэропорта Ататюрка и 12 лет назад по тысяче евро метр уже в двух часах езды долмушем до Айя-Софии.
Сейчас наверно там трёха метр минимум уже со всеми взрывами на Истикляле и не вполне вменяемой существенной частью населения
Возможно в том районе Афин(по Виталиану) изнасиловать могут даже питбуля хозяина если у него не будет с собой под ошейником купюра как раз на дозу крека первому встречному(смотрим фильмы 90х с культовым рэперами в главных ролях про жизнь города мечты Коли-Ркжза и его рабочие районы, ту же "Пулю" с Рурком)
Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
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Faceless
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:26
Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
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alex2013a90
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:26
Faceless я там ни разу не был но коммерция (стекляшки 20-30м2 в длинном коридоре типа как ТРЦ) продавалась по 5 копеек. Значительно дешевле Ирпеня. Я спросил у спецов, сказали что законно оформить в том доме нельзя ничего. На 16 - 17 год, точно не помню.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:30
alex2013a90 написав:
Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
Я за Экофлов - это интенсивный путь развития + противостояние хуYлу (т.к. он хочет чтобы Киев обезлюдел). А однушка в Житомирской области - это чемодан без ручки. Сегодня там свет есть - завтра очередная кацапская/иранская вундервафля прилетела - и света нет. Экофлов однозначно!
PS И смените аватарку с этим ублюдком.
Востаннє редагувалось airmax78
в Пон 12 гру, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:38
airmax78 написав: alex2013a90 написав:
Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
Я за Экофлов - это интенсивный путь развития + противостояние хуYлу (т.к. он хочет чтобы Киев обезлюдел). А однушка в Житомирской области - это чемодан без ручки. Сегодня там свет есть - завтра очередная кацапская/иранская вундервафля прилетела - и света нет. Экофлов однозначно!
"Хороші чоботи, треба брати!".
Можна купити ліквідну квартиру в райцентрі, потім її продати. Втрати будуть невеликі. Єпенятники в 25 поверхів там ніхто не буде будувати.
Востаннє редагувалось Frant
в Пон 12 гру, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:40
vitaliian написав: fox767676 написав:
між хрущіквами та сталінками
в 80е годы хрущ не был дном рынка, ещё были общаги, комуналки, бараки, гостинки "малосемейки", дореволюционный фонд не видевший ремонтов с момента его постройки. Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников. О нем родители даже не мечтали. А обмен на сталинку был возможен, по каким то схемам.
Хрущі і зараз не є дном ринка.
Ти перенаправ свою ненависть на щось інше,і зразу це побачиш.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:52
alex2013a90 написав:
Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
Якщо на південь від E373 то можна подумати, від E40 брати однозначно. А що зі звязком ? Електрика це тільки один бік питання
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Додано: Пон 12 гру, 2022 16:52
Faceless написав:
Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.
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UA
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:09
UA написав: Faceless написав:
Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.
Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:13
fox767676 написав: alex2013a90 написав:
Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
Якщо на південь від E373 то можна подумати, від E40 брати однозначно. А що зі звязком ? Електрика це тільки один бік питання
Было что 2 дня света не было там, но потом все починили и свет не пропадал месяц. Но возможно это потому что поставщик енергии Укрзализниця. Связь тоже есть. Это у меня на родине, но в свою квартиру не хочу идти, военкомат удавку зажимает все сильнее, но я борюсь и пока ни одной повестки не смогли вручить
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