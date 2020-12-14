барабашов написав:

somilitark написав: Loafer написав: Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$ Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))



Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт.

Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих.

Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20.

Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни. Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт.Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих.Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20.Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.

Хотелось бы ясности с домом Войцеховского, что куда и как там и не аналог ли Кубика 6,3АМГ б/н та квартирка на ХШ 15а, и фото прелести в АфинахВ Стамбуле что то аркадоподобное можно было о купить 25 лет назад по тысяче/метр почти у аэропорта Ататюрка и 12 лет назад по тысяче евро метр уже в двух часах езды долмушем до Айя-Софии.Сейчас наверно там трёха метр минимум уже со всеми взрывами на Истикляле и не вполне вменяемой существенной частью населенияВозможно в том районе Афин(по Виталиану) изнасиловать могут даже питбуля хозяина если у него не будет с собой под ошейником купюра как раз на дозу крека первому встречному(смотрим фильмы 90х с культовым рэперами в главных ролях про жизнь города мечты Коли-Ркжза и его рабочие районы, ту же "Пулю" с Рурком)