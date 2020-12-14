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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10505105061050710508>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

барабашов написав:
  somilitark написав:
  Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$

Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))

Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт.
Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих.
Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20.
Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.

Хотелось бы ясности с домом Войцеховского, что куда и как там и не аналог ли Кубика 6,3АМГ б/н та квартирка на ХШ 15а, и фото прелести в Афинах
В Стамбуле что то аркадоподобное можно было о купить 25 лет назад по тысяче/метр почти у аэропорта Ататюрка и 12 лет назад по тысяче евро метр уже в двух часах езды долмушем до Айя-Софии.
Сейчас наверно там трёха метр минимум уже со всеми взрывами на Истикляле и не вполне вменяемой существенной частью населения
Возможно в том районе Афин(по Виталиану) изнасиловать могут даже питбуля хозяина если у него не будет с собой под ошейником купюра как раз на дозу крека первому встречному(смотрим фильмы 90х с культовым рэперами в главных ролях про жизнь города мечты Коли-Ркжза и его рабочие районы, ту же "Пулю" с Рурком)
Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:26

Faceless я там ни разу не был но коммерция (стекляшки 20-30м2 в длинном коридоре типа как ТРЦ) продавалась по 5 копеек. Значительно дешевле Ирпеня. Я спросил у спецов, сказали что законно оформить в том доме нельзя ничего. На 16 - 17 год, точно не помню.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:30

  alex2013a90 написав:Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит

Я за Экофлов - это интенсивный путь развития + противостояние хуYлу (т.к. он хочет чтобы Киев обезлюдел). А однушка в Житомирской области - это чемодан без ручки. Сегодня там свет есть - завтра очередная кацапская/иранская вундервафля прилетела - и света нет. Экофлов однозначно!
PS И смените аватарку с этим ублюдком.
Востаннє редагувалось airmax78 в Пон 12 гру, 2022 17:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:38

  airmax78 написав:
  alex2013a90 написав:Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит

Я за Экофлов - это интенсивный путь развития + противостояние хуYлу (т.к. он хочет чтобы Киев обезлюдел). А однушка в Житомирской области - это чемодан без ручки. Сегодня там свет есть - завтра очередная кацапская/иранская вундервафля прилетела - и света нет. Экофлов однозначно!

"Хороші чоботи, треба брати!".
Можна купити ліквідну квартиру в райцентрі, потім її продати. Втрати будуть невеликі. Єпенятники в 25 поверхів там ніхто не буде будувати.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 гру, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:40

  vitaliian написав:
  fox767676 написав:між хрущіквами та сталінками
в 80е годы хрущ не был дном рынка, ещё были общаги, комуналки, бараки, гостинки "малосемейки", дореволюционный фонд не видевший ремонтов с момента его постройки. Но и верхом комфорта хрущ не был. Планировки и высота потолков у сталинок были лучше. Круче сталинок был только местный аналог совмина - жильё для чиновников. О нем родители даже не мечтали. А обмен на сталинку был возможен, по каким то схемам.

Хрущі і зараз не є дном ринка.
Ти перенаправ свою ненависть на щось інше,і зразу це побачиш.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:52

  alex2013a90 написав:Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит



Якщо на південь від E373 то можна подумати, від E40 брати однозначно. А що зі звязком ? Електрика це тільки один бік питання
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 16:52

  Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".

И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:09

  UA написав:
  Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".

И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.

Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:13

  fox767676 написав:
  alex2013a90 написав:Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит



Якщо на південь від E373 то можна подумати, від E40 брати однозначно. А що зі звязком ? Електрика це тільки один бік питання

Было что 2 дня света не было там, но потом все починили и свет не пропадал месяц. Но возможно это потому что поставщик енергии Укрзализниця. Связь тоже есть. Это у меня на родине, но в свою квартиру не хочу идти, военкомат удавку зажимает все сильнее, но я борюсь и пока ни одной повестки не смогли вручить
alex2013a90
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