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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 17:29
alex2013a90 написав:
Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит
Оставшиеся 9-12 часов вполне достаточно для зарядки аккумуляторов.
Если дом газифицирован и решен вопрос интернета вообще не вижу проблем.
Сейчас по просьбе арендаторов паяю разъемы на подключение монитора 32 дюйма и нетбука от бесперебойного.
Будут смотреть мультики и Арестовича на большом экране
За 4 тыка паяльником и закручивание 12 клем 100 баксов нормальная оплата или продешевил?
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:31
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:42
airmax78 написав: UA написав: Faceless написав:
Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.
Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.
Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:44
Хато в Жемчужинах МОПы модные
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:45
UA написав: airmax78 написав:
Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.
Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?
Ирония в том, что таксист, купив у Войцеховского "квартиру" - профинансировал прокуратуру.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:51
UA написав:
Хато в Жемчужинах МОПы модные
Там бы и от хорошей петарды был похожий результат. Закупоренное помещение с почти герметичными окнами. Если бы окна были открыты - такого бы не было.
А так, конечно. Помню rjkz рассказывал как на какой-то стройке говностроя ветром с верхнего этажа кладку свежеуложенного говноблока сдуло. И кто-то ж купил там потом квартиру.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:53
vitaliian написав: Успіх написав:
Ну що ж - настав час підглянути ціни на нерухомість у Бахмуті...
Вы уже там? Как вам город?
🤫🤫🤫
Ні, ну не в саме ж місто - я ж не в піхоті))
Завтра тільки залишаю... і Дніпро(річку), і кручі...
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:56
airmax78 написав: UA написав:
Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?
Ирония в том, что таксист, купив у Войцеховского "квартиру" - профинансировал прокуратуру.
Когда Толик приходил в киевскую городскую на Предславинской говорили - ООО! Кормилец приехал.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 17:58
UA написав: Faceless написав:
Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.
Там 30 поверхів?? І останні 5 - пішки треба підніматись?
Ну, головне, що це не "хрущ", а типа "новобуд"((((
Декому варто перенаправити на нього свою ненависть))) Єпенятник, погано збудований, уродливий, ліфти не працюють,воду дають не завжди, газ відсутній. Батюшки, ірпіньські самокатчиці - та він гірший хруща!
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