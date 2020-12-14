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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10506105071050810509>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:29

  alex2013a90 написав:Народ, как у вас со светом. У меня его по 12-15 часов в день нету, и вот думаю над двумя вариантами:
1. Купить екофлов
2. Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Что думаете, еко флов все же умрет через год 1 - 2, а однушка останется, если конечно ракета не прилетит

Оставшиеся 9-12 часов вполне достаточно для зарядки аккумуляторов.
Если дом газифицирован и решен вопрос интернета вообще не вижу проблем.
Сейчас по просьбе арендаторов паяю разъемы на подключение монитора 32 дюйма и нетбука от бесперебойного.
Будут смотреть мультики и Арестовича на большом экране
За 4 тыка паяльником и закручивание 12 клем 100 баксов нормальная оплата или продешевил?
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:31

Не Киев но касается каждого

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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:34

  Успіх написав:Ну що ж - настав час підглянути ціни на нерухомість у Бахмуті... ;)

Вы уже там? Как вам город?
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:42

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".

И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.

Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.

Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:44

  vitaliian написав:Зображення
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Хато в Жемчужинах МОПы модные :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:45

  UA написав:
  airmax78 написав:Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.

Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?

Ирония в том, что таксист, купив у Войцеховского "квартиру" - профинансировал прокуратуру.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:51

  UA написав:
  vitaliian написав:Зображення
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Хато в Жемчужинах МОПы модные :mrgreen:

Там бы и от хорошей петарды был похожий результат. Закупоренное помещение с почти герметичными окнами. Если бы окна были открыты - такого бы не было.
А так, конечно. Помню rjkz рассказывал как на какой-то стройке говностроя ветром с верхнего этажа кладку свежеуложенного говноблока сдуло. И кто-то ж купил там потом квартиру.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:53

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Ну що ж - настав час підглянути ціни на нерухомість у Бахмуті... ;)

Вы уже там? Как вам город?

🤫🤫🤫
Ні, ну не в саме ж місто - я ж не в піхоті))

Завтра тільки залишаю... і Дніпро(річку), і кручі... :D
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:56

  airmax78 написав:
  UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?

Ирония в том, что таксист, купив у Войцеховского "квартиру" - профинансировал прокуратуру.

Когда Толик приходил в киевскую городскую на Предславинской говорили - ООО! Кормилец приехал.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 17:58

  UA написав:
  Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".

И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.

Там 30 поверхів?? І останні 5 - пішки треба підніматись?
Ну, головне, що це не "хрущ", а типа "новобуд"((((
Декому варто перенаправити на нього свою ненависть))) Єпенятник, погано збудований, уродливий, ліфти не працюють,воду дають не завжди, газ відсутній. Батюшки, ірпіньські самокатчиці - та він гірший хруща!
Frant
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