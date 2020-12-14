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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10506105071050810509

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:04

  Frant написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".

И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.

Там 30 поверхів?? І останні 5 - пішки треба підніматись?
Ну, головне, що це не "хрущ", а типа "новобуд"((((
Декому варто перенаправити на нього свою ненависть))) Єпенятник, погано збудований, уродливий, ліфти не працюють,воду дають не завжди, газ відсутній. Батюшки, ірпіньські самокатчиці - та він гірший хруща!

Вроде есть секции 35 этажей :mrgreen:
Може и 10 этажей нужно подниматься. У меня интерес к таким объектам больше туристический.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:08

Цікаво, якої думки про Мегасіті, ХШ 15 наш ірпіньський борець/борциня з "хрущами"? Може, подобається таке?
Най водить туди на екскурсії своїх друзів? У тієї особи алергія лише на п'ятиповерхівки?
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.

Сколько стоит ее арендовать?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:30

  Vlad442 написав:
  alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.

Сколько стоит ее арендовать?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... QicqX.html
$10000
У меня был вариант взять похожее помещение в Ирпене, немного поменьше 90м2 тоже панорамное, с видом на набережную и сдавать его под офис или под жилье. Там прикольный двух уровневый двор, 1й уровень детская площадка и коммерция, 2й уровень (над коммерцией вдоль дома) парковка и вход в парадные. Не стыдно кого то пригласить. В хрущ приглашать стыдно ((

Не взял, потому что не знал как его отапливать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:41

  UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?


Сусід товариша по риболовлі з Гостомеля таксує в Києві. Не на червоній ладі часом їхали тоді?
І де знаходите таких безруких орендарів, що розетку/подовжувач скрутити не в змозі? Вони(подовжувачі) до речі існують з будь якими варіантами вилок/розеток "заводського" виготовлення. Ціна питання-200-800грн.
drevlyanin
 
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  drevlyanin написав:червоній ладі
:D :D :D
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:27

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".

И вода у них врезана по беспределу.
На верхних этажах в вечерние часs водs нет.
Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе.
В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком.
Так и живут.

Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.

Странно что Сомик аж вздрочнул на это сравнение цен на две прелести - ХЩ15а и 1/5пентхауса в Афинах
Наверно ездит на работу он на шикарной семёрке БМВ на бляхах и б/н, как в легендарном хфильме, звонит по подрезанному в ЕС 13му айпону, а шею его украшает окрашенная под золото медная "голда"
барабашов
 
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