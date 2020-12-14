Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
И вода у них врезана по беспределу. На верхних этажах в вечерние часs водs нет. Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе. В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком. Так и живут.
Там 30 поверхів?? І останні 5 - пішки треба підніматись? Ну, головне, що це не "хрущ", а типа "новобуд"(((( Декому варто перенаправити на нього свою ненависть))) Єпенятник, погано збудований, уродливий, ліфти не працюють,воду дають не завжди, газ відсутній. Батюшки, ірпіньські самокатчиці - та він гірший хруща!
Вроде есть секции 35 этажей Може и 10 этажей нужно подниматься. У меня интерес к таким объектам больше туристический.
alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Сколько стоит ее арендовать?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... QicqX.html $10000 У меня был вариант взять похожее помещение в Ирпене, немного поменьше 90м2 тоже панорамное, с видом на набережную и сдавать его под офис или под жилье. Там прикольный двух уровневый двор, 1й уровень детская площадка и коммерция, 2й уровень (над коммерцией вдоль дома) парковка и вход в парадные. Не стыдно кого то пригласить. В хрущ приглашать стыдно ((
UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут. Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали. Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе. Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды). Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой. Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник. Этот таксист жил в Гостомеле. Завез меня в Пущу и поехал домой. Жив ли?
Сусід товариша по риболовлі з Гостомеля таксує в Києві. Не на червоній ладі часом їхали тоді? І де знаходите таких безруких орендарів, що розетку/подовжувач скрутити не в змозі? Вони(подовжувачі) до речі існують з будь якими варіантами вилок/розеток "заводського" виготовлення. Ціна питання-200-800грн.
Faceless написав:Може помиляюся, але ХШ15, Мега Сіті, збудоване з порушеннями прямо над колектором, електрика була по тимчасовій схемі по тарифу для комерції (хз, може то якось порішали), і архітектурно стрьомне, то саме те, на що Франт так любить надрочувати - "мурашник в іпенях".
И вода у них врезана по беспределу. На верхних этажах в вечерние часs водs нет. Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе. В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком. Так и живут.
Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.
Странно что Сомик аж вздрочнул на это сравнение цен на две прелести - ХЩ15а и 1/5пентхауса в Афинах Наверно ездит на работу он на шикарной семёрке БМВ на бляхах и б/н, как в легендарном хфильме, звонит по подрезанному в ЕС 13му айпону, а шею его украшает окрашенная под золото медная "голда"