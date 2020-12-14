Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Сколько стоит ее арендовать?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... QicqX.html $10000 У меня был вариант взять похожее помещение в Ирпене, немного поменьше 90м2 тоже панорамное, с видом на набережную и сдавать его под офис или под жилье. Там прикольный двух уровневый двор, 1й уровень детская площадка и коммерция, 2й уровень (над коммерцией вдоль дома) парковка и вход в парадные. Не стыдно кого то пригласить. В хрущ приглашать стыдно ((
UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут. Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали. Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе. Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды). Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой. Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник. Этот таксист жил в Гостомеле. Завез меня в Пущу и поехал домой. Жив ли?
Сусід товариша по риболовлі з Гостомеля таксує в Києві. Не на червоній ладі часом їхали тоді? І де знаходите таких безруких орендарів, що розетку/подовжувач скрутити не в змозі? Вони(подовжувачі) до речі існують з будь якими варіантами вилок/розеток "заводського" виготовлення. Ціна питання-200-800грн.
UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут. Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали. Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе. Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды). Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой. Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник. Этот таксист жил в Гостомеле. Завез меня в Пущу и поехал домой. Жив ли?
Ирония в том, что таксист, купив у Войцеховского "квартиру" - профинансировал прокуратуру.
Когда Толик приходил в киевскую городскую на Предславинской говорили - ООО! Кормилец приехал.
А что кстати сейчас по "Совским прудам"? Давненько, помню, МУХ этот шедевр постоянно на ветку тянул как образец цены-качества, и что то там хотел прикупить на моменте за 300+кгрн В принципе как по нику, так и по освоенному бюджету, уже понятно что яйца он свои разложил на кучах чёрного жемчуга
drevlyanin написав: Сусід товариша по риболовлі з Гостомеля таксує в Києві. Не на червоній ладі часом їхали тоді? І де знаходите таких безруких орендарів, що розетку/подовжувач скрутити не в змозі? Вони(подовжувачі) до речі існують з будь якими варіантами вилок/розеток "заводського" виготовлення. Ціна питання-200-800грн.
Червни лади в уклон не работают
Я запитываю монитор 32 + нетбук от бесперебойника 24В через адаптеры = просмотр ютуба при обестачивании. ПС 100 баксов это мало в связи с нераспространённостью а следовательно уникальностью работы.