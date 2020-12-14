RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1050710508105091051010511>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:08

Цікаво, якої думки про Мегасіті, ХШ 15 наш ірпіньський борець/борциня з "хрущами"? Може, подобається таке?
Най водить туди на екскурсії своїх друзів? У тієї особи алергія лише на п'ятиповерхівки?
Frant
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 23103
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1484 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.

Сколько стоит ее арендовать?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9281
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2176 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:30

  Vlad442 написав:
  alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.

Сколько стоит ее арендовать?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... QicqX.html
$10000
У меня был вариант взять похожее помещение в Ирпене, немного поменьше 90м2 тоже панорамное, с видом на набережную и сдавать его под офис или под жилье. Там прикольный двух уровневый двор, 1й уровень детская площадка и коммерция, 2й уровень (над коммерцией вдоль дома) парковка и вход в парадные. Не стыдно кого то пригласить. В хрущ приглашать стыдно ((

Не взял, потому что не знал как его отапливать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15571
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:41

  UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?


Сусід товариша по риболовлі з Гостомеля таксує в Києві. Не на червоній ладі часом їхали тоді?
І де знаходите таких безруких орендарів, що розетку/подовжувач скрутити не в змозі? Вони(подовжувачі) до речі існують з будь якими варіантами вилок/розеток "заводського" виготовлення. Ціна питання-200-800грн.
drevlyanin
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 01.04.20
Подякував: 434 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 18:49

  drevlyanin написав:червоній ладі
:D :D :D
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15571
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2077 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 19:39

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут.
Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали.
Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе.
Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды).
Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой.
Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник.
Этот таксист жил в Гостомеле.
Завез меня в Пущу и поехал домой.
Жив ли?

Ирония в том, что таксист, купив у Войцеховского "квартиру" - профинансировал прокуратуру.

Когда Толик приходил в киевскую городскую на Предславинской говорили - ООО! Кормилец приехал.

А что кстати сейчас по "Совским прудам"?
Давненько, помню, МУХ этот шедевр постоянно на ветку тянул как образец цены-качества, и что то там хотел прикупить на моменте за 300+кгрн
В принципе как по нику, так и по освоенному бюджету, уже понятно что яйца он свои разложил на кучах чёрного жемчуга
барабашов
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 20:16

  drevlyanin написав:
Сусід товариша по риболовлі з Гостомеля таксує в Києві. Не на червоній ладі часом їхали тоді?
І де знаходите таких безруких орендарів, що розетку/подовжувач скрутити не в змозі? Вони(подовжувачі) до речі існують з будь якими варіантами вилок/розеток "заводського" виготовлення. Ціна питання-200-800грн.

Черврні лади в уклон не работают

Я запитываю монитор 32 + нетбук от бесперебойника 24В через адаптеры = просмотр ютуба при обестачивании.
ПС 100 баксов это мало в связи с нераспространённостью а следовательно уникальностью работы.
UA
 
Повідомлень: 7393
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 21:49

UA питание на роутер, монитор и ноут сугубо постоянным током идёт через делители или всё таки традиционно на все потребители заходит 220 от бесперебойника?
барабашов
 
Повідомлень: 2771
З нами з: 16.06.15
Подякував: 234 раз.
Подякували: 270 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 21:58

  UA написав:
  drevlyanin написав:

Я запитываю монитор 32 + нетбук от бесперебойника 24В через адаптеры = просмотр ютуба при обестачивании.
ПС 100 баксов это мало в связи с нераспространённостью а следовательно уникальностью работы.


Мабуть ми різні речі маємо на увазі, коли говоримо про безперебійник. Я розумію це як ДБЖ(ИБП) або джерело безперервного живлення-пристрій, що перетворює постійний струм від АКБ в змінний 220В.
п.с. 100 баксів за годину-півтори це навіть для електриків NY дуже непогано! :wink:
drevlyanin
 
Повідомлень: 1124
З нами з: 01.04.20
Подякував: 434 раз.
Подякували: 416 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:03

  барабашов написав:UA питание на роутер, монитор и ноут сугубо постоянным током идёт через делители или всё таки традиционно на все потребители заходит 220 от бесперебойника?

220 от АКБ 24вольта - крайне низкий КПД, это тупиковый путь.
Роутер от бесперебойника 12В напрямую.
Монитор и неттоп от бесперебойника 24 вольта через переходники адаптеры
UA
 
Повідомлень: 7393
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1050710508105091051010511>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1113 4944206
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 гру, 2022 18:55
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23397 14795318
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 гру, 2022 17:51
UA
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4944
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.