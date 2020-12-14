Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 гру, 2022 22:14
drevlyanin написав: UA написав:
Мабуть ми різні речі маємо на увазі, коли говоримо про безперебійник. Я розумію це як ДБЖ(ИБП) або джерело безперервного живлення-пристрій, що перетворює
постійний струм від АКБ в змінний 220В
.
п.с. 100 баксів за годину-півтори це навіть для електриків NY дуже непогано!
В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.
В случае со слаботочкой перегонять постоянный ток 24 вольта в 230, а потом через блоки питания назад в постоянный ток это ещё более лоховской путь, чем покупка облигаций Таряна
Адаптер 24 на 19 и ваш ноут может работать очень долго.
Бесперебойник 230 вольт + 3 заряженных АКБ стоят у меня на всякий случай возле холодильника.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:18
UA написав: барабашов написав: UA
питание на роутер, монитор и ноут сугубо постоянным током идёт через делители или всё таки традиционно на все потребители заходит 220 от бесперебойника?
220 от АКБ 24вольта - крайне низкий КПД, это тупиковый путь.
Роутер от бесперебойника 12В напрямую.
Монитор и неттоп от бесперебойника 24 вольта через переходники адаптеры
роутер плюс модем - порядка 15Вт. вот такой упс
https://www.amazon.de/Unterbrechungsfre ... th=1&psc=1
- это порядка 15 часов работы
adeges
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:18
UA написав:
Адаптер 24 на 19 и ваш ноут может работать очень долго.
Бесперебойник 230 вольт + 3 заряженных АКБ стоят у меня на всякий случай возле холодильника
у меня ноут 11,5' питание 5в зарядка как от телефона, можно запитать павербанкой, работает до 11 часов на своем акб.
Ноуты 19в ушли на олх без сожаления, по причине их сложной запитки, большого адаптера, дорогого АКБ.
https://itc.ua/articles/obzor-kompaktno ... apad-100s/
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vitaliian
в Пон 12 гру, 2022 22:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:18
Эйрмакс, не желаете домом скинутся на интернет?
https://ts2.shop/uk/intellian/8572-inte ... 1wQAvD_BwE
Или вы ещё кредит за генератор выплачиваете?
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UA
в Пон 12 гру, 2022 22:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:19
UA написав:
Монитор и неттоп от бесперебойника 24 вольта через переходники адаптеры
Думаю вопрос был как понижали напряжение с 24В до 19...20В. Балластные резисторы или 6-7 диодов? Или все запустилось от 24?
Vlad442
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:22
Vlad442 написав: UA написав:
Монитор и неттоп от бесперебойника 24 вольта через переходники адаптеры
Думаю вопрос был как понижали напряжение с 24В до 19...20В. Балластные резисторы или 6-7 диодов? Или все запустилось от 24?
Готовые переходники адаптеры с Алиэкспресс.
До войны их покупали для запитки ноута от авто.
6-7 диодов это тоже вариант.
Идеально бесперебойник с регулируемым выходом. Но сейчас такой клад не найдешь.
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UA
в Пон 12 гру, 2022 22:25, всього редагувалось 1 раз.
UA
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:24
vitaliian написав:
у меня ноут 11' питание 5в зарядка как от телефона, можно запитать павербанкой, работает 11 часов. Ноуты 19в ушли на олх по причине их сложной запитки.
Интересно. Не слышал про такие. Может планшет с клавиатурой? Ноут, даже с питанием от Type-C, использует напряжение 19В. От телефонной зарядки или обычного павербанка не работает.
Vlad442
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:26
Vlad442 Скорее диодами Хотя ещё в перестройку на микросхемах 142й серии(или 172й) собирали в радиокружке делители чтоб от аккумулятора стандартного авто питать и магнитофон на 9В, и телик Шауляй на 5/12/24, и что то ещё низковольтное и даже на плеер Соньку аккумулятор микропальчиковый заряжать
барабашов
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Додано: Пон 12 гру, 2022 22:27
Vlad442 написав: vitaliian написав:
у меня ноут 11' питание 5в зарядка как от телефона, можно запитать павербанкой, работает 11 часов. Ноуты 19в ушли на олх по причине их сложной запитки.
Интересно. Не слышал про такие. Может планшет с клавиатурой? Ноут, даже с питанием от Type-C, использует напряжение 19В. От телефонной зарядки или обычного павербанка не работает.
Работает
технология Power Delivery должна быть в ноуте
UA
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