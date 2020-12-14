Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Работает технология Power Delivery должна быть в ноуте
Эта технология работает на 19 В. Обычная зарядка или павербанк не могут ни зарядить, ни запустить ноут. Я, когда покупал ноут с питанием по Type-C, не изучил этот вопрос, так что было небольшое разочарование.