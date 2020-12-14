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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10508105091051010511

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:Ноут, даже с питанием от Type-C, использует напряжение 19В. От телефонной зарядки или обычного павербанка не работает.

Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:32

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Ноут, даже с питанием от Type-C, использует напряжение 19В. От телефонной зарядки или обычного павербанка не работает.

Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват

У меня мощный повербанк что имеет разъем Type-C тянет.
Дешевых банок 10А ноут не видит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:44

  adeges написав:
  UA написав:220 от АКБ 24вольта - крайне низкий КПД, это тупиковый путь.
Роутер от бесперебойника 12В напрямую.
Монитор и неттоп от бесперебойника 24 вольта через переходники адаптеры


роутер плюс модем - порядка 15Вт. вот такой упс

https://www.amazon.de/Unterbrechungsfre ... th=1&psc=1

- это порядка 15 часов работы

Я клепаю свои "шедевры" из доступных здесь и сейчас комплектующих.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Работает
технология Power Delivery должна быть в ноуте

Эта технология работает на 19 В. Обычная зарядка или павербанк не могут ни зарядить, ни запустить ноут. Я, когда покупал ноут с питанием по Type-C, не изучил этот вопрос, так что было небольшое разочарование.
Vlad442
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