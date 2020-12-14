Додано: Пон 12 гру, 2022 23:29

Faceless написав: Vlad442 написав: Faceless написав: Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват

Нашел такое на Розетке. 5000 стоит. Дорого. Нашел такое на Розетке. 5000 стоит. Дорого.

З Європи можна знайти майже вдвічі дешевше З Європи можна знайти майже вдвічі дешевше

Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.