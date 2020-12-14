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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10509105101051110512>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Vlad442 написав:Ноут, даже с питанием от Type-C, использует напряжение 19В. От телефонной зарядки или обычного павербанка не работает.

Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:32

  Faceless написав:
  Vlad442 написав:Ноут, даже с питанием от Type-C, использует напряжение 19В. От телефонной зарядки или обычного павербанка не работает.

Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват

У меня мощный повербанк что имеет разъем Type-C тянет.
Дешевых банок 10А ноут не видит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:44

  adeges написав:
  UA написав:220 от АКБ 24вольта - крайне низкий КПД, это тупиковый путь.
Роутер от бесперебойника 12В напрямую.
Монитор и неттоп от бесперебойника 24 вольта через переходники адаптеры


роутер плюс модем - порядка 15Вт. вот такой упс

https://www.amazon.de/Unterbrechungsfre ... th=1&psc=1

- это порядка 15 часов работы

Я клепаю свои "шедевры" из доступных здесь и сейчас комплектующих.
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 22:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Работает
технология Power Delivery должна быть в ноуте

Эта технология работает на 19 В. Обычная зарядка или павербанк не могут ни зарядить, ни запустить ноут. Я, когда покупал ноут с питанием по Type-C, не изучил этот вопрос, так что было небольшое разочарование.
  Faceless написав:Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват

Нашел такое на Розетке. 5000 стоит. Дорого.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Vlad442 написав:
  Faceless написав:Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват

Нашел такое на Розетке. 5000 стоит. Дорого.

З Європи можна знайти майже вдвічі дешевше
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:29

  Faceless написав:
Vlad442 написав:
  Faceless написав:Працює, але не всякий павербанк потягне. В мене для того є банка на 65 ват

Нашел такое на Розетке. 5000 стоит. Дорого.

З Європи можна знайти майже вдвічі дешевше


Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:40

  adeges написав:
  Faceless написав:З Європи можна знайти майже вдвічі дешевше

Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.

Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я ноутбуки и все остальное питаю вот такими платками от аккумов 18650 или гелиевых, никель-кадмиевых сборок - покупал на Али за 2-3 доллара.
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/preo ... Qt9fX.html
А заряжаю или понижаю вот такими платками по аналогичной цене:
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/modu ... QqVmI.html
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:48

  UA написав:Эйрмакс, не желаете домом скинутся на интернет?
https://ts2.shop/uk/intellian/8572-inte ... 1wQAvD_BwE
Или вы ещё кредит за генератор выплачиваете?

Можно подумать. Мы под генератор 2 квартиры неплательщиков оформили в залог. У нас еще 3 есть свободные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:55

  stm написав:
  adeges написав:
  Faceless написав:З Європи можна знайти майже вдвічі дешевше

Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.

Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.


варианты с самосборкой оборудования - это для продвинутых юзеров, а я просто чайник.

ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул, кстати просто скотский сервис в целом пока. может хоть станция будет качественная, как пишут. в конце января. а там и лето недалеко )

и маленькие, функциональные банки (лептоп, телефон, модем) в добавку к станции - это просто удобно
adeges
 
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