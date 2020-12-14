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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10509105101051110512

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Пон 12 гру, 2022 23:58

  UA написав:
  drevlyanin написав:
  UA написав:Мабуть ми різні речі маємо на увазі, коли говоримо про безперебійник. Я розумію це як ДБЖ(ИБП) або джерело безперервного живлення-пристрій, що перетворює постійний струм від АКБ в змінний 220В.
п.с. 100 баксів за годину-півтори це навіть для електриків NY дуже непогано! :wink:

В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.


Ага, 230 :lol: Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто.
Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:02

  adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.

Все верно, мощные павербанки не надежная тема, один аккум в сборке начнет раньше других проседать и все, павербанк уже не сможет выдавать заявленную мощность.
Сборки из 18650 лучше всего.
Как вариант посмотреть что-то вроде корпуса, куда отдельно аккумы докупить: https://www.olx.ua/d/uk/list/q-корпус-павербанка/

И еще по поводу Quick Charge и USB Type-C

Испульсные блоки питания на 220 вольт, могут питаться почти всегда даже от 48 вольт постоянного тока
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:11

  adeges написав:Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

Покупаете оригинальный АКБ от самоката Сяоми (новый) там 100% банки с заявленной ёмкостью (в самокатах иначе нельзя, там пробег - ключевая характеристика, с лапшой на ушах вместо Ач самокаты далеко не уедут).

Разбираете. Собираете свой. Плата преобразователя с 3,6-4,2 на 5в продается. Стоит копейки. Есть кит набор коробка с платой. У некоторых даже циферки остаточного заряда светятся (брехливые конечно).

Банки 18650 периодически надо менять местами, потому что быстрее изнашиваются те которые ближе к плате. Потом они будут тянуть на себя заряд остальных. Крч станут паразитами.

Ещё значение имеют шнуры. Одни заряжают смартфон 4Ач 6 часов, другие заряжают 1,5часа но плата павербанка нагревается как э.плитка (18650 не любят сильный нагрев и охлаждение). Или кулер надо ставить от компа (он тоже на 5в)

Шнуров я перепробовал ~20 шт. Вот где точно не угадаешь. Хорошие шнуры лежат в комплекте к смартфонам Сяоми, Самсунг, Нокиа. Может к каким то ещё (другие не проверял).

Те что в магазинах продаются - лотерея. Если брать, только с возможностью вернуть обратно (чтобы не валялись, если скорость зарядки не устроит).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:17

  adeges написав:
ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул,


Зараз така фігня багато з чим. Розмовляв в офісі одного імпортера: наступну партію відносно дешевих ДБЖ і АКБ обіцяють тільки в квітні місяці.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:18

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  UA написав:
В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.


Ага, 230 Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто.
Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
В мене стабільно 235-238 вольт на кожній фазі
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 00:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  stm написав:
  adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.

В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.

Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.


варианты с самосборкой оборудования - это для продвинутых юзеров, а я просто чайник.

ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул, кстати просто скотский сервис в целом пока. может хоть станция будет качественная, как пишут. в конце января. а там и лето недалеко )

и маленькие, функциональные банки (лептоп, телефон, модем) в добавку к станции - это просто удобно
Я встиг взяти блюетті в середині листопада, до знижок але прийшло відносно швидко. Поки не розчаровує
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