Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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UA написав:Мабуть ми різні речі маємо на увазі, коли говоримо про безперебійник. Я розумію це як ДБЖ(ИБП) або джерело безперервного живлення-пристрій, що перетворює постійний струм від АКБ в змінний 220В. п.с. 100 баксів за годину-півтори це навіть для електриків NY дуже непогано!
В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.
Ага, 230 Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто. Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.
Все верно, мощные павербанки не надежная тема, один аккум в сборке начнет раньше других проседать и все, павербанк уже не сможет выдавать заявленную мощность. Сборки из 18650 лучше всего. Как вариант посмотреть что-то вроде корпуса, куда отдельно аккумы докупить: https://www.olx.ua/d/uk/list/q-корпус-павербанка/
И еще по поводу Quick Charge и USB Type-C
Испульсные блоки питания на 220 вольт, могут питаться почти всегда даже от 48 вольт постоянного тока
adeges написав:Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
Покупаете оригинальный АКБ от самоката Сяоми (новый) там 100% банки с заявленной ёмкостью (в самокатах иначе нельзя, там пробег - ключевая характеристика, с лапшой на ушах вместо Ач самокаты далеко не уедут).
Разбираете. Собираете свой. Плата преобразователя с 3,6-4,2 на 5в продается. Стоит копейки. Есть кит набор коробка с платой. У некоторых даже циферки остаточного заряда светятся (брехливые конечно).
Банки 18650 периодически надо менять местами, потому что быстрее изнашиваются те которые ближе к плате. Потом они будут тянуть на себя заряд остальных. Крч станут паразитами.
Ещё значение имеют шнуры. Одни заряжают смартфон 4Ач 6 часов, другие заряжают 1,5часа но плата павербанка нагревается как э.плитка (18650 не любят сильный нагрев и охлаждение). Или кулер надо ставить от компа (он тоже на 5в)
Шнуров я перепробовал ~20 шт. Вот где точно не угадаешь. Хорошие шнуры лежат в комплекте к смартфонам Сяоми, Самсунг, Нокиа. Может к каким то ещё (другие не проверял).
Те что в магазинах продаются - лотерея. Если брать, только с возможностью вернуть обратно (чтобы не валялись, если скорость зарядки не устроит).
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 13 гру, 2022 00:19, всього редагувалось 1 раз.
UA написав: В Украине уже много лет стандарт напряжения 230 вольт.
Ага, 230 Ви коли останній раз напругу в розетці міряли? І до війни рідко таку доводилось бачити, а зараз "стабільно" 195-210В тримається. Виключення тільки там, де на лінії "висять" сонячні станції на 20-30кВт, там з квітня по вересень і 260 може бути запросто. Тому в мене ДБЖ тільки з подвійним перетворенням змінний струм/постійний/змінний. В таких моделях можна до речі встановити в налаштуваннях і 220 і 230В і ще багато чого.
adeges написав:Последние несколько дней я потратил изучая вопрос пауербанков, в основном в европе, откуда я их планирую привезти в Украину. Главный вывод - нет достаточно надежных брендов и моделей. Все что ниже 100 евро за 65+Вт 20+Ач - китайские ноунеймы с малым количеством отзывов и очень неопределенным будущим. Но и то, что брендовое по 100-150 евро имеет широкий спектр отзывов. Главная проблема - отсутствие надежности. Другими словами, через 2-3-6 месяцев у ряда людей пауербанк сдыхает. А у кого-то и через 5-6 зарядок. Или идет саморазрядка. Или емкость оказывается в 2 раза меньше ожидаемой, сразу и несколько позже. Короче, может повезти, а может не повезти.
В меньшей степени это касается 65Вт+ зарядок, но тут тоже нет никаких гарантий ни по бренду, ни по цене.
Гелевые аккумуляторы+инвертор, ну или bluetti, ecoflow (для богатых) наше всё.
варианты с самосборкой оборудования - это для продвинутых юзеров, а я просто чайник.
ЗЫ. bluetti и ecoflow c емкостью меньше 1кВтч - с поставкой в конце января. меня в этом плане блуети знатно кинул, кстати просто скотский сервис в целом пока. может хоть станция будет качественная, как пишут. в конце января. а там и лето недалеко )
и маленькие, функциональные банки (лептоп, телефон, модем) в добавку к станции - это просто удобно
Я встиг взяти блюетті в середині листопада, до знижок але прийшло відносно швидко. Поки не розчаровує