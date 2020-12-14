|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 гру, 2022 11:06
vitaliian написав: Bolt написав: vitaliian написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kvartira-darnitskiy-rayon-IDQsFRe.html
Не силен в географии Киева. Это кажись рядом с очистительными сооружениями?! 😎
Весь пох рядом с ними. Посмотрите по спутнику они не маленькие. На километр ближе или дальше для запаха какая разница.
Важна роза ветров...
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 1435
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 93 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1114
|4944564
|
|
|23397
|14803573
|
Пон 12 гру, 2022 17:51
UA
|
|3
|4947
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim