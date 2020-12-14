Додано: Вів 13 гру, 2022 12:09

UA написав: И метро во время тревог на мосту останавливают И метро во время тревог на мосту останавливают

Электрический велосипед Alpha Neo получил водородные топливные ячейки вместо батареи. Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.

водородные топливные ячейки - вот что решит все наши проблемыУ меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.