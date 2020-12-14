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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10510105111051210513

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:06

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kvartira-darnitskiy-rayon-IDQsFRe.html

Не силен в географии Киева. Это кажись рядом с очистительными сооружениями?! 😎

Весь пох рядом с ними. Посмотрите по спутнику они не маленькие. На километр ближе или дальше для запаха какая разница.

Важна роза ветров...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:29

  UA написав:Генераторы то всё фигня.
https://mir24.tv/news/16534126/uchenye- ... om-sinteze
Эйрмакс подъездом скинитесь?

ПС В долгосрок нефть сильно вниз.

Еще 4 квартиры осталось - думаю хватит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:39

  airmax78 написав:Еще 4 квартиры осталось - думаю хватит

А он скидывался?
Нацполиция Украины нашла у депутата Госдумы РФ 11 квартир в Киеве. В них провели обыски.

Имя депутата не называется. Указано, что он родом из Мариуполя, 1968 года рождения и принимал участие в войне.

Издание «Страна» уточняет, что под это описание подходит депутат от «Единой России» Дмитрий Саблин.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 11:40

  Bolt написав:Важна роза ветров...

С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:01

  vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:09

  UA написав:И метро во время тревог на мосту останавливают

Электрический велосипед Alpha Neo получил водородные топливные ячейки вместо батареи. Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.
водородные топливные ячейки - вот что решит все наши проблемы https://focus.ua/auto/540195-predstavle ... 0-km-video

У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.

Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:35

  UA написав:
  vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают

А потом удивляются серии пожаров со взрывами и выломанным газоблоком
И куда арендаторы валят? В Канаду или к мамкам с борщом в ипеня?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:43

  vitaliian написав:
  UA написав:И метро во время тревог на мосту останавливают

Электрический велосипед Alpha Neo получил водородные топливные ячейки вместо батареи. Он заправляется всего за 2 минуты и разгоняется до 25 км/ч.
водородные топливные ячейки - вот что решит все наши проблемы https://focus.ua/auto/540195-predstavle ... 0-km-video

У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.

Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.

Да, что-то меня эта тема с водородом напрягает. Боюсь как бы не пошли прахом мои инвестиции в Тесла. Хотя с вероятностью 80% - это неизбежно.
airmax78
 
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