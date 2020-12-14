Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
Да, что-то меня эта тема с водородом напрягает. Боюсь как бы не пошли прахом мои инвестиции в Тесла. Хотя с вероятностью 80% - это неизбежно.