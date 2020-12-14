Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
У меня газовая поверхность, я на ней только картошку жарю. Газ это неудобно. Э.плита наверное идет туда же (никогда не было). Все кроме чая варю в мультиварках. Оформил им место, облицевал его кварц-виниловым ламинатом. Варят бесшумно и почти без запаха. Не обляпывают пространство вокруг себя. А если и обляпают (не представляю как) кварц винилу будет пофиг. Включил и забыл.
Вроде есть мультиварки которые и жарить умеют. Но жареные блюда вредные для печени, поэтому лучше чтобы не умела.
Да, что-то меня эта тема с водородом напрягает. Боюсь как бы не пошли прахом мои инвестиции в Тесла. Хотя с вероятностью 80% - это неизбежно.
vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.
С ПОХа арендаторы массово валят Район электроплит отключают нещадно Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева И метро во время тревог на мосту останавливают
У першій декаді поточного місяця здав з поступовим зниженням орендної ставки від довоєнної ціни до 5000 грн 1-кім. економ з ел/плитою, невисокий поверх на Осокорках. Клієнти працюють неподалік, мають автівку. Експозиція 14 днів, дзвінків обмаль і майже усі від рієлторів. Що називається - встиг. Два хрущі у прицентраллі з газом (один навіть з газовою колонкою) працюють, аж гай гуде: клієнти (одні 5 років, а інші 2.5 роки співробітництва) щасливі з огляду на нинішню ситуацію. Так що дійсно ел/плити нараі не у пошані з об"єктивних причин, а ПОХ і увесь ЛБ - у кого яка потреба.