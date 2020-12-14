С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:01
Додано: Вів 13 гру, 2022 12:35
А потом удивляются серии пожаров со взрывами и выломанным газоблоком
И куда арендаторы валят? В Канаду или к мамкам с борщом в ипеня?
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:14
У першій декаді поточного місяця здав з поступовим зниженням орендної ставки від довоєнної ціни до 5000 грн 1-кім. економ з ел/плитою, невисокий поверх на Осокорках. Клієнти працюють неподалік, мають автівку. Експозиція 14 днів, дзвінків обмаль і майже усі від рієлторів. Що називається - встиг. Два хрущі у прицентраллі з газом (один навіть з газовою колонкою) працюють, аж гай гуде: клієнти (одні 5 років, а інші 2.5 роки співробітництва) щасливі з огляду на нинішню ситуацію. Так що дійсно ел/плити нараі не у пошані з об"єктивних причин, а ПОХ і увесь ЛБ - у кого яка потреба.
Додано: Вів 13 гру, 2022 13:28
Додано: Вів 13 гру, 2022 15:21
До речі в районі самих Бортничів запаху немає, а смердить сміттєспалювальнй завод на ПОХ
Додано: Вів 13 гру, 2022 15:50
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... uye-zhytlo
В Україні критична ситуація в енергосистемі також вплинула на ринок нерухомості. З одного боку, зріс попит на оренду будинків із генераторами, з іншого — впали ціни на квартири в новбудовах із власним водопостачанням та на житло на верхніх поверхах.
У Києві ціни на оренду квартир упали на 16,7%, підрахували аналітики Dom.ria. При цьому в Київській області зниження цін становило 46,6%. З одного боку, орендодавці почали розуміти, що ситуація в країні кардинально змінилася та доводиться переглядати вартість оренди. Крім того, традиційно нижчі ціни пропонують під час опалювального сезону, оскільки квартирантам самостійно доводиться оплачувати комуналку.
Але є ще один фактор — масові відключення електроенергії та новини про майбутнє тривале знеструмлення. Нові реалії також створили новий ринковий «неліквід». Панорамні квартири на верхніх поверхах, за які раніше могли пропонувати ціни на 10-20% вищі, наразі практично неможливо здати в оренду.
...
Є ще один «важкий» варіант для оренди: квартири в будинках без газу, з власним водопостачанням, автономним опаленням.
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