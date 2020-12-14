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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10507105081050910510

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:01

  vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 12:35

  UA написав:
  vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают

А потом удивляются серии пожаров со взрывами и выломанным газоблоком
И куда арендаторы валят? В Канаду или к мамкам с борщом в ипеня?
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:14

  UA написав:
  vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают

У першій декаді поточного місяця здав з поступовим зниженням орендної ставки від довоєнної ціни до 5000 грн 1-кім. економ з ел/плитою, невисокий поверх на Осокорках. Клієнти працюють неподалік, мають автівку. Експозиція 14 днів, дзвінків обмаль і майже усі від рієлторів. Що називається - встиг. Два хрущі у прицентраллі з газом (один навіть з газовою колонкою) працюють, аж гай гуде: клієнти (одні 5 років, а інші 2.5 роки співробітництва) щасливі з огляду на нинішню ситуацію. Так що дійсно ел/плити нараі не у пошані з об"єктивних причин, а ПОХ і увесь ЛБ - у кого яка потреба.
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 13:28

  vitaliian написав:
  Bolt написав:Важна роза ветров...

С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

там от р.Днепр исторически так дует
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:21

  vitaliian написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:https://www.olx.ua/d/obyavlenie/smart-kvartira-darnitskiy-rayon-IDQsFRe.html

Не силен в географии Киева. Это кажись рядом с очистительными сооружениями?! 😎

Весь пох рядом с ними. Посмотрите по спутнику они не маленькие. На километр ближе или дальше для запаха какая разница.

До речі в районі самих Бортничів запаху немає, а смердить сміттєспалювальнй завод на ПОХ
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 15:50

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают

https://news.finance.ua/ua/ciny-na-oren ... uye-zhytlo
В Україні критична ситуація в енергосистемі також вплинула на ринок нерухомості. З одного боку, зріс попит на оренду будинків із генераторами, з іншого — впали ціни на квартири в новбудовах із власним водопостачанням та на житло на верхніх поверхах.
У Києві ціни на оренду квартир упали на 16,7%, підрахували аналітики Dom.ria. При цьому в Київській області зниження цін становило 46,6%. З одного боку, орендодавці почали розуміти, що ситуація в країні кардинально змінилася та доводиться переглядати вартість оренди. Крім того, традиційно нижчі ціни пропонують під час опалювального сезону, оскільки квартирантам самостійно доводиться оплачувати комуналку.
Але є ще один фактор — масові відключення електроенергії та новини про майбутнє тривале знеструмлення. Нові реалії також створили новий ринковий «неліквід». Панорамні квартири на верхніх поверхах, за які раніше могли пропонувати ціни на 10-20% вищі, наразі практично неможливо здати в оренду.
...
Є ще один «важкий» варіант для оренди: квартири в будинках без газу, з власним водопостачанням, автономним опаленням.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)


Последние 2 дня много где не отключают, но это только до следующих обстрелов
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 18:52

  UA написав:
  Vlad442 написав:Это не неписанное правило, а наверняка зафиксированное в СНИПах. Оно действует для меди. Есть еще разница открытая проводка с хорошим охлаждением, или в штробе.

То что написано в СНИПах вкладывал Bolt
2,5 мм - 16А это как бы с большим запасом, но учитывая особенности производства кабеля в Украине лучше делать так как я написал.

Автоматы 4,5 килоампера запрещенный в ЕС стандарт автоматов.
У нас это наверное под 90% продаж :mrgreen:
Местные особенности.

Просто кабеля нужно покупать не АдессаГОСТ, а например Одескабель ВВГнг-LS, тогда все будет согласно правил, этот кабель даже на ощупь собсем другой, и да, шабашники его не любят, потому как работать с ним трудно, двойная изоляция и жесткость у него выше чем у остальных "брендов"
И, тогда спокойно ставим как книжка пишет
1,5мм2-16А,
2,5-25А (20А)
4-32, но можно и 40А, но тогда нужно правильно распределить конечные автоматы нижнего уровня.

И, самое главное, на определенную группу потребителей нужно ставить ПРАВИЛЬНЫЕ автоматы с соответствующей характеристикой.
Спрашивается накой ставить на освещение автомат С характерстики, или для питания ноутбуков или другой техники не имующих асинхронных двигателей тоже ставить автомат характеристики С, если В более чем. Также и "ступенька" должна быть по току и характеристикам автоматов, чтобы на меньшее сечение провода ставить соответсвующего тока автоматы.
Классика "правильного" проектирования это когда несколько потребителей устроили перегруз на своих линиях,на них не выключились автоматы, а автомат уже верхнего уровня сработал как защита, хотя линии нижнего уровня уже начали плавиться.
И так во всем... за 4,5кА в любой автоматике, вообще надо ставить к стенке, это одна из причин пожаров при КЗ. Но стоит отдать должное некоторые интернет магазины уже стали возить автомати и на 10кА, хотя раньше тяжело было найти такие автомати вообще так что процесс потихоньку но идет в правильном направлении
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 20:04

  fox767676 написав:
  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)


Последние 2 дня много где не отключают, но это только до следующих обстрелов

Оказалось что всегда. Короче, не знаю что делать с ценником. UA советует умножать на 2. Но я объявил что не спекулирую недвигой. А я слов на ветер не бросаю. Прямо дилемма.
airmax78
 
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