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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:28
airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам. Сейчас в Киеве. Не время сейчас покупать. Вы свой шанс упустили. Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года. Но в течение 10-ти лет все восстановится и даже будет рост. Поэтому кому деньги не нудны срочно, то продавать не советую. Кому нужны сейчас, то пока есть небольшие шансы продать с дисконтом -30: от 2021 года.
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