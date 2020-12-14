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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10508105091051010511

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:10

Как вам вид в окне?

Зображення
Если будут работать аэропорты и летать лоукосты, можно летать утром на работу, вечером домой. Вырезать в бетонной стене проем, выложить плиткой дорожку. Поставить знак остановка. Когда самолёт приземлится, попросить пилота притормозить "на остановке".
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:28

  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)

Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам. Сейчас в Киеве. Не время сейчас покупать. Вы свой шанс упустили. Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года. Но в течение 10-ти лет все восстановится и даже будет рост. Поэтому кому деньги не нудны срочно, то продавать не советую. Кому нужны сейчас, то пока есть небольшие шансы продать с дисконтом -30: от 2021 года.
reus
 
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