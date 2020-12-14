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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 гру, 2022 23:28
airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам. Сейчас в Киеве. Не время сейчас покупать. Вы свой шанс упустили. Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года. Но в течение 10-ти лет все восстановится и даже будет рост. Поэтому кому деньги не нудны срочно, то продавать не советую. Кому нужны сейчас, то пока есть небольшие шансы продать с дисконтом -30% от 2021 года.
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:44
На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.
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Vlad442
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Додано: Вів 13 гру, 2022 23:49
vitaliian написав:
Если будут работать аэропорты и летать лоукосты, можно летать утром на работу, вечером домой. Вырезать в бетонной стене проем, выложить плиткой дорожку. Поставить знак остановка. Когда самолёт приземлится, попросить пилота притормозить "на остановке".
Зато столица! Не возникает
Wisznia2021 написав:впечатление провинциальности и скуки
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:16
reus написав:
Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года.
Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Еще обратите внимание на момент. В Украину заходит валюта - за зерно, в виде международной помощи. Через ЗП военных, бюджетников, пенсии при стабильном фиксированном курсе она попадает в карманы населению. Не вижу чтобы валюта сильно уходила из страны. В Турцию не летают, автосалоны пустые (кстати небольшие поставки, которые завозят, сразу разлетаются). Эта ситуация формирует уровень поддержки цен. Если что выскакивает дешевле рынка, улетает сразу и не тянет цены вниз.
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Vlad442
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:27
Vlad442 написав: reus написав:
Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года.
Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Еще обратите внимание на момент. В Украину заходит валюта - за зерно, в виде международной помощи. Через ЗП военных, бюджетников, пенсии при стабильном фиксированном курсе она попадает в карманы населению. Не вижу чтобы валюта сильно уходила из страны. В Турцию не летают, автосалоны пустые (кстати небольшие поставки, которые завозят, сразу разлетаются). Эта ситуация формирует уровень поддержки цен. Если что выскакивает дешевле рынка, улетает сразу и не тянет цены вниз.
Ставить цены можно какие угодно.
Риэлторы и застройщики утверждают, что покупателей на КРЖН практически нет.
О каком уровне поддержки в этом случае вообще может идти речь?)
РS: О бюджетниках вообще порадовали. Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:42
Vlad442 написав:
На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.
Посмотрите опыт практически любой страны Восточной Европы после вступления в ЕС. Польша, Прибалтика, Болгария. Массовый выезд трудоспособного населения. В 2013 году польский язык был 2-м по распространенности в Англии (первым был английский
). Кроме того, вы не учитываете, что основная часть мужского населения невыездная. Как только закончится война, они массово рванут к своим семьям в Европу. По моим наблюдениям, средний срок "акклиматизации" для эмигранта - 2-4 года. После чего недвижимость в Украине продается и деньги вкладываются в недвижимость в новой стране.
Как раз верхний сегмент и мог бы продержаться подольше за счет "успешных людей", кормящихся с восстановления разрушенного войной.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:44
antey1969 написав:
Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.
Безработица будет рости, какие могут быть пути решения этой проблемы. В первую очередь скорее для подростающего поколения?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:44
reus написав: airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам. Сейчас в Киеве. Не время сейчас покупать. Вы свой шанс упустили. Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года. Но в течение 10-ти лет все восстановится и даже будет рост. Поэтому кому деньги не нудны срочно, то продавать не советую. Кому нужны сейчас, то пока есть небольшие шансы продать с дисконтом -30% от 2021 года.
Стадия "Торг" или все еще "Отрицание"?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:50
reus написав:
Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам.
Какие механизмы выезда?
Я без упрека.
Все шастают туда сюда я я не в курсе.
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