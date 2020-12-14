RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10509105101051110512>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:10

Как вам вид в окне?

Зображення
Если будут работать аэропорты и летать лоукосты, можно летать утром на работу, вечером домой. Вырезать в бетонной стене проем, выложить плиткой дорожку. Поставить знак остановка. Когда самолёт приземлится, попросить пилота притормозить "на остановке".
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15605
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2078 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:28

  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)

Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам. Сейчас в Киеве. Не время сейчас покупать. Вы свой шанс упустили. Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года. Но в течение 10-ти лет все восстановится и даже будет рост. Поэтому кому деньги не нудны срочно, то продавать не советую. Кому нужны сейчас, то пока есть небольшие шансы продать с дисконтом -30% от 2021 года.
reus
 
Повідомлень: 3983
З нами з: 21.03.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:44

На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2177 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 гру, 2022 23:49

  vitaliian написав:Если будут работать аэропорты и летать лоукосты, можно летать утром на работу, вечером домой. Вырезать в бетонной стене проем, выложить плиткой дорожку. Поставить знак остановка. Когда самолёт приземлится, попросить пилота притормозить "на остановке".

Зато столица! Не возникает
Wisznia2021 написав:впечатление провинциальности и скуки
:mrgreen:
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 26.02.18
Подякував: 607 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  reus написав:Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года.

Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Еще обратите внимание на момент. В Украину заходит валюта - за зерно, в виде международной помощи. Через ЗП военных, бюджетников, пенсии при стабильном фиксированном курсе она попадает в карманы населению. Не вижу чтобы валюта сильно уходила из страны. В Турцию не летают, автосалоны пустые (кстати небольшие поставки, которые завозят, сразу разлетаются). Эта ситуация формирует уровень поддержки цен. Если что выскакивает дешевле рынка, улетает сразу и не тянет цены вниз.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9288
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2177 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:27

  Vlad442 написав:
  reus написав:Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года.

Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Еще обратите внимание на момент. В Украину заходит валюта - за зерно, в виде международной помощи. Через ЗП военных, бюджетников, пенсии при стабильном фиксированном курсе она попадает в карманы населению. Не вижу чтобы валюта сильно уходила из страны. В Турцию не летают, автосалоны пустые (кстати небольшие поставки, которые завозят, сразу разлетаются). Эта ситуация формирует уровень поддержки цен. Если что выскакивает дешевле рынка, улетает сразу и не тянет цены вниз.

Ставить цены можно какие угодно.
Риэлторы и застройщики утверждают, что покупателей на КРЖН практически нет.
О каком уровне поддержки в этом случае вообще может идти речь?)
РS: О бюджетниках вообще порадовали. Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11617
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1586 раз.
Подякували: 3477 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:42

  Vlad442 написав:На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.

Посмотрите опыт практически любой страны Восточной Европы после вступления в ЕС. Польша, Прибалтика, Болгария. Массовый выезд трудоспособного населения. В 2013 году польский язык был 2-м по распространенности в Англии (первым был английский :mrgreen:). Кроме того, вы не учитываете, что основная часть мужского населения невыездная. Как только закончится война, они массово рванут к своим семьям в Европу. По моим наблюдениям, средний срок "акклиматизации" для эмигранта - 2-4 года. После чего недвижимость в Украине продается и деньги вкладываются в недвижимость в новой стране.
Как раз верхний сегмент и мог бы продержаться подольше за счет "успешных людей", кормящихся с восстановления разрушенного войной.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2266
З нами з: 26.02.18
Подякував: 607 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:44

  antey1969 написав: Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.


Безработица будет рости, какие могут быть пути решения этой проблемы. В первую очередь скорее для подростающего поколения?
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 25.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:44

  reus написав:
  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)

Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам. Сейчас в Киеве. Не время сейчас покупать. Вы свой шанс упустили. Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года. Но в течение 10-ти лет все восстановится и даже будет рост. Поэтому кому деньги не нудны срочно, то продавать не советую. Кому нужны сейчас, то пока есть небольшие шансы продать с дисконтом -30% от 2021 года.

Стадия "Торг" или все еще "Отрицание"?
airmax78
 
Повідомлень: 41453
З нами з: 25.10.12
Подякував: 950 раз.
Подякували: 5115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:50

  reus написав:Я никуда не пропал. Выезжал за границу по делам.

Какие механизмы выезда?
Я без упрека.
Все шастают туда сюда я я не в курсе.
UA
 
Повідомлень: 7398
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 2024 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 10509105101051110512>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4945129
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23397 14808544
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 гру, 2022 17:51
UA
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5618)
13.12.2022 22:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.