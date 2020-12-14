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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10509105101051110512

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:54

  барабашов написав:
  UA написав:
  vitaliian написав:С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.

С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают

А потом удивляются серии пожаров со взрывами и выломанным газоблоком
И куда арендаторы валят? В Канаду или к мамкам с борщом в ипеня?

В хрущи на правом берегу.
Причем арендаторы жалуются подорожанию аренды хрущей в хороших локациях.

ПС у меня не во владении хрущей
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 00:58

  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)

И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
UA
 
Повідомлень: 7399
З нами з: 19.07.08
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 01:05

  UA написав:
  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)

И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.

Не міжна до оплати задатка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 01:36

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)

И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.

Не міжна до оплати задатка.

Какой ещё задаток в стране в которой война?
Сейчас практически все сделки идут без задатка.
Рылы типа Благовеста, привыкшие держать задаток у себя - прыгают, но делают то что им велит его величество Покупатель.
UA
 
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  #<1 ... 10509105101051110512
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