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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 00:54
барабашов написав: UA написав: vitaliian написав:
С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.
С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают
А потом удивляются серии пожаров со взрывами и выломанным газоблоком
И куда арендаторы валят? В Канаду или к мамкам с борщом в ипеня?
В хрущи на правом берегу.
Причем арендаторы жалуются подорожанию аренды хрущей в хороших локациях.
ПС у меня не во владении хрущей
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:58
airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 01:05
UA написав: airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
Не міжна до оплати задатка.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 01:36
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
Не міжна до оплати задатка.
Какой ещё задаток в стране в которой война?
Сейчас практически все сделки идут без задатка.
Рылы типа Благовеста, привыкшие держать задаток у себя - прыгают, но делают то что им велит его величество Покупатель.
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