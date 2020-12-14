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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 00:54
барабашов написав: UA написав: vitaliian написав:
С розой ветров никаких проблем, если все жители ПОХа начнут дуть в сторону Борисполя.
С ПОХа арендаторы массово валят
Район электроплит отключают нещадно
Вероятно только одна Патриотика потребляет ЭЭ как все хрущи города Киева
И метро во время тревог на мосту останавливают
А потом удивляются серии пожаров со взрывами и выломанным газоблоком
И куда арендаторы валят? В Канаду или к мамкам с борщом в ипеня?
В хрущи на правом берегу.
Причем арендаторы жалуются подорожанию аренды хрущей в хороших локациях.
ПС у меня не во владении хрущей
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Додано: Сер 14 гру, 2022 00:58
airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 01:05
UA написав: airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
Не міжна до оплати задатка.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 01:36
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.
Не міжна до оплати задатка.
Какой ещё задаток в стране в которой война?
Сейчас практически все сделки идут без задатка.
Рылы типа Благовеста, привыкшие держать задаток у себя - прыгают, но делают то что им велит его величество Покупатель.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 04:36
В Европах очень дорого зимовать. Как правило требуется платить за коммуналку. А отопление и электричество сейчас там счета космос. Зима пройдет и снова на рынке начнется выброс пустующих квартир под аренду.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 04:56
барабашов написав: adeges написав: Vlad442 написав:
В большинстве случаев, когда я слышу слово "новострой" и дешевую цену, оказывается, что люди сравнивают теплое с мягким, квартиры с заработком на ценных бумагах застройщика.
В 2000 Украина была сама, осколок империи с никому не нужной промышленностью.
В 2008 страна воинствующего популизма, цепкой олигархии и кредитного безумия.
В 2014 революция, война и начало становления, определение курса.
2023 это, фактически, первые шаги Украины в составе ЕС.
Будущее недвижимости депрессивного восточного региона вызывает некоторые сомнения, но Киев и все, что ближе к Европе - не верю в обрушение цен и что квартиры настолько никому не будут нужны, что их будут продавать по цене 15-летнего бюджетного кроссовера.
хороший пост, непонятно правда, какое он имеет отношение к моему
Сколько в 99м года вы получали?
На каком авто Вы ездили?
Какая была цена телефона в Вашем кармане?
Сколько вы тратили на еду на себя или семью тогда, пусть после выборов Кучмы в декабре 99года, при курсе 5,85?
Ваши друзья, соседи, конкуренты, родственники как реагировали кошельком на цену метра 225уе непонятно из чего(явно не монолита уровня Г9а или Чикаго/ЦП даже) и сколько была аренда допустим двушки в кирпичном новострое 93года там же рядом с ремонтом уровня "Флуй повесился б", даже без пластиковых окон и кондёра на южной стороне?
Не удержался.
ВОПРОС.
А какой телефон В КАРМАНЕ был у ВАС в 99-то году?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 05:11
vitaliian написав: Damien написав:
Примитивная попытка манипуляции
манипулирую кем и зачем? Здесь 20 человек от силы тусит и мне по барабану сколько будет стоить хрущ. Хоть 100уе. Провожу аналогию с тем, что когда появляется выбор, обычно выбирают то что лучше. Хрущи в хороших локациях выживут, будут отреставрированы, сверху достроят ещё 2-3 этажа. За реновацию заплатят их жители (несколько куе с квартиры). На окраинах культурно вымрут. Туда переедут неблагополучные слои. Труселя в коридорах это ещё лайт вариант. Грабить и насиловать будут прямо во дворах.
Вы до сих пор пользуетесь проводным телефоном или плёночные фотоаппаратом? А в хрущи верите. Логики нет.
Какой богатый внутренний мир.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 05:32
Vlad442 написав: Faceless написав:
Щодо високих поверхів - те що зараз, це просто тимчасова незручність. Всі інші їх плюси нікуди не зникли.
Стереотипи зникають досить повільно. Після відключення ліфтів у 90-х люди довго не купували високі поверхи.
У моих родственников в одной из их квартир (стояшей вхолостую 10+ лет) стоял дисковый городской телефон... и они за него исправно платили все эти годы.
Я все агитировал их отключиться.
Ни в какую.
"Зачем он вам?"
"На случай ядерной войны" (для более молодого поколения, это шаблонная шутка времен СССР).
Отключили во время ковида.
Наверняка уже подумывают не подключить-ли снова.
Да и радиоточки, я так понимаю не лищними оказались-бы.
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