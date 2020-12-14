Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Ти ж живеш в Єпенях, в Київ на роботу не хдиш - що тобі до київських пейзажів
наверное удивишься... но ко мне приезжают гости (загугли что значит это слово) и просят показать им Киев. Я вижу их реакцию на Стадион + Гулливер, а потом на хрущи что рядом. Это я их ещё на твой дрвз или по ул. Щербакова не вожу. Представляю их паралич от увиденного.
Понты не те. А как надо было? Приезжают к Виталиану гости в Киев, а он их возит по городу: "Посмотрите направо - перед вами Вестминстерское аббатство, посмотрите налево - перед вами Саграда Фамилия, чуть в стороне вы видите фрагмент Великой Китайской стены"..
Ау! Это просто реальность! То что новострои не сочетаются со Старым Киевом - это явно не Старый Киев виноват. Дегенераты-градоначальники разрещали лепить шопопало куда попало. Строили-бы Гулливеры и Парусы в Ирпене и сделали бы их районами Киева - уверен, все-бы от этого выиграли. А так торчат они как джакузи в переделанной коммуналке. Или полностью сносить надо было старую застройку и строить новое "лицо города". Так кое-где в мире делают.
rjkz совок сносить конечно не надо, приводить в порядок. Демонтировать керамическую облицовку в панельках и т д. В идеале менять планировку, увеличивать кухни с 5-6м2 до 12-18м2. Отдельная история мопы.
То что не сочетается это 100%. В историческом центре нельзя строить здания типа гуливера или паруса. Но они уже построены. Ясно что сносить никто не будет. Как и Хрущи сносить не будут, это хлопотно юридически. Вот и вид у Киева такой, как будто на одной ноге новый фирменный кроссовок, а на другой - старый порванный башмак.
К счастью, в моем круге общения нет архитекторов, застройщики с кем я общаюсь мыслят масштабами одного строения, вписывается оно в ландшафт или нет их уже не интересует. А большинство вообще не заморачивается , нравится либо нет. Готовы это купить, или нет.
rjkz написав:Строили-бы Гулливеры и Парусы в Ирпене и сделали бы их районами Киева - уверен, все-бы от этого выиграли
абсолютно согласен. Новые районы надо строить на новом месте. Но по советской доброй привычке все дрочат на центр. Здесь на форуме считается что Ирпень это где-то в районе Луны - в принципе недалеко, раз в жизни можно посетить, но для светской жизни не подходит.
rjkz написав:И это скоро начнут пинать как хрущи сейчас
а 5ти этажки без лифта типа круто. Ладно там квартирный переезд на 5й этаж можно грузчиков нанять. А пожилому человеку бутыль воды 5л на 5й этаж как поднять, если дети разъехались по мопам или заграницам? Бывает выходишь из парадного, вспомнил что забыл телефон или портмоне, чеши снова на 5й этаж. Романтика.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 14 гру, 2022 06:24, всього редагувалось 1 раз.
Loafer написав:Была продана трёшка, двуха соеденина с однушкой, Харьк/Шоссе 15А , 75000$ , покупка с ремонтом несколько лет до войны обошлись 125000$ ,на вырученые деньги была куплена двуха в Афинах за 80000$
Десь по закордонах тихенько заплакали мрійники, реальність постукала в двері)))
Але хочу поділитися за спостереженнями в маленьклму містечку в центрі Неньки, продаються нормально об'єкти, особливо користуються попитом категорія "старі приватні будинки радянської епохи" в стані під ремонт. Наші захисники готові викласти у межах 15 000 у.о. з прицілом потім добудувати\розбудувати відремонтувати для сім'ї, обов'язкова умова для придбання це ділянка не менше 6 сотих. Не дорогі квартири теж продаються, однокімнатні до 15, двухи і трьхи хрущі по ціні до 20. Парадокально, но ціни в порівнянні з 24.02 не знизились, по деяких об'єктам спостерігається зростання хотєлок, але ціновий рівень говорить сам за себе, це те до чого можуть дотягнутися наші воїни.
Хотелось бы ясности с домом Войцеховского, что куда и как там и не аналог ли Кубика 6,3АМГ б/н та квартирка на ХШ 15а, и фото прелести в Афинах В Стамбуле что то аркадоподобное можно было о купить 25 лет назад по тысяче/метр почти у аэропорта Ататюрка и 12 лет назад по тысяче евро метр уже в двух часах езды долмушем до Айя-Софии. Сейчас наверно там трёха метр минимум уже со всеми взрывами на Истикляле и не вполне вменяемой существенной частью населения Возможно в том районе Афин(по Виталиану) изнасиловать могут даже питбуля хозяина если у него не будет с собой под ошейником купюра как раз на дозу крека первому встречному(смотрим фильмы 90х с культовым рэперами в главных ролях про жизнь города мечты Коли-Ркжза и его рабочие районы, ту же "Пулю" с Рурком)
Нет в мире соверщенства. В Нй преступность, в Киеве - прилеты и блекаут, в европейских столицах - нашествие беженцев не только из Украины. Везде что-то есть. Мир сходит с ума. "Дайте другой глобус"(с)
UA написав:И вода у них врезана по беспределу. На верхних этажах в вечерние часs водs нет. Водоканал периодически отключает незаконную врезку, а жители перекрывают Харьковское шоссе. В нескольких секциях лифт ходит до 24 этажа, а выше (ещё 6 этажей) пешком. Так и живут.
Фавелы по-киевски. И ведь отпустили с@ку с деньгами. Живет припеваючи пдрс.
Вечером 23 февраля этого года у меня (под градусом) состоялось интересное общение с таксистом на тему нападут - не нападут. Таксист ляпнул - Хочу чтобы напали. Я ему - Ты московит или идиот или и первое и второе. Чувак рассказал про свой опыт инвестирования в Войцеховского(Совские пруды). Больше всего его бесило, что прокуратура отпустила арестованного Толика, а инвесторы остались с тыквой. Мол ненавидит страну с такой коррумпированной прокуратурой, а совсем не голимый ватник. Этот таксист жил в Гостомеле. Завез меня в Пущу и поехал домой. Жив ли?
В 90-е у знакомого были фирмы по Украине. Мариуполь, Киев, Франковск. Постепенно местные чинущи поотжимали все под своих. Какое-то время перебивался как-раз таксованием, потом уехал в США на старости лет. В чем его винить? Таких очень много. Не спроста десятки миллионов сделали ноги. Государство практически все 30 лет весьма своеобразно выполняло свои функции. Не надо было быть ни москалем ни ватаном, чтобы не быть в восторге от того что творилось.
alex2013a90 написав:Купить однушку в р.ц Житомирской области где свет практически всегда есть за цену еко флов.
Сколько стоит ее арендовать?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/aren ... QicqX.html $10000 У меня был вариант взять похожее помещение в Ирпене, немного поменьше 90м2 тоже панорамное, с видом на набережную и сдавать его под офис или под жилье. Там прикольный двух уровневый двор, 1й уровень детская площадка и коммерция, 2й уровень (над коммерцией вдоль дома) парковка и вход в парадные. Не стыдно кого то пригласить. В хрущ приглашать стыдно ((