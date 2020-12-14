Додано: Сер 14 гру, 2022 06:09

rjkz написав: Строили-бы Гулливеры и Парусы в Ирпене и сделали бы их районами Киева - уверен, все-бы от этого выиграли Строили-бы Гулливеры и Парусы в Ирпене и сделали бы их районами Киева - уверен, все-бы от этого выиграли

совок сносить конечно не надо, приводить в порядок. Демонтировать керамическую облицовку в панельках и т д. В идеале менять планировку, увеличивать кухни с 5-6м2 до 12-18м2. Отдельная история мопы.То что не сочетается это 100%. В историческом центре нельзя строить здания типа гуливера или паруса. Но они уже построены. Ясно что сносить никто не будет. Как и Хрущи сносить не будут, это хлопотно юридически. Вот и вид у Киева такой, как будто на одной ноге новый фирменный кроссовок, а на другой - старый порванный башмак.К счастью, в моем круге общения нет архитекторов, застройщики с кем я общаюсь мыслят масштабами одного строения, вписывается оно в ландшафт или нет их уже не интересует. А большинство вообще не заморачивается , нравится либо нет. Готовы это купить, или нет.абсолютно согласен. Новые районы надо строить на новом месте. Но по советской доброй привычке все дрочат на центр. Здесь на форуме считается что Ирпень это где-то в районе Луны - в принципе недалеко, раз в жизни можно посетить, но для светской жизни не подходит.