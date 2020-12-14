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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 09:55
Zebra написав:
В Европах очень дорого зимовать. Как правило требуется платить за коммуналку. А отопление и электричество сейчас там счета космос. Зима пройдет и снова на рынке начнется выброс пустующих квартир под аренду.
Ценник на газ в Европе в три раза вырос.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:11
Gastarbaiter написав: Vlad442 написав:
На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.
Посмотрите опыт практически любой страны Восточной Европы после вступления в ЕС. Польша, Прибалтика, Болгария. Массовый выезд трудоспособного населения. В 2013 году польский язык был 2-м по распространенности в Англии (первым был английский
). Кроме того, вы не учитываете, что основная часть мужского населения невыездная. Как только закончится война, они массово рванут к своим семьям в Европу. По моим наблюдениям, средний срок "акклиматизации" для эмигранта - 2-4 года. После чего недвижимость в Украине продается и деньги вкладываются в недвижимость в новой стране.
Как раз верхний сегмент и мог бы продержаться подольше за счет "успешных людей", кормящихся с восстановления разрушенного войной.
Если рассматривать ситуацию под этим углом, то Украина вступила в ЕС в 17-ом. В 18-ом застройщики в официальных письмах перенос сроков аргументировали выездом рабочих. Уверен в Польше русский/украинский был вторым языком после польского. Все, кто хотел желание и возможность выехать, выехали. Многие даже успели вернуться.
После войны, уверен, Украина получит железобетонные гарантии безопасности и сюда зайдут европейские деньги и проекты (не обязательно в Киев). Когда мы будем жить в Европе, зачем куда-то ехать?
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Vlad442
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Додано: Сер 14 гру, 2022 10:14
airmax78 написав: airmax78 написав:
Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)
Оказалось что всегда. Короче, не знаю что делать с ценником. UA советует умножать на 2. Но я объявил что не спекулирую недвигой. А я слов на ветер не бросаю. Прямо дилемма.
Умножать нужно на 3, ее же все равно никто не купит, а вам будет приятно
Сегодня был прилет в Шевченковском районе, в Киеве может пострадать любой дом и в любой момент
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