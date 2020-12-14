RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10511105121051310514

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 09:55

  Zebra написав:В Европах очень дорого зимовать. Как правило требуется платить за коммуналку. А отопление и электричество сейчас там счета космос. Зима пройдет и снова на рынке начнется выброс пустующих квартир под аренду.

Ценник на газ в Европе в три раза вырос.
reus
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 21.03.12
Подякував: 360 раз.
Подякували: 1179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:11

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.

Посмотрите опыт практически любой страны Восточной Европы после вступления в ЕС. Польша, Прибалтика, Болгария. Массовый выезд трудоспособного населения. В 2013 году польский язык был 2-м по распространенности в Англии (первым был английский :mrgreen:). Кроме того, вы не учитываете, что основная часть мужского населения невыездная. Как только закончится война, они массово рванут к своим семьям в Европу. По моим наблюдениям, средний срок "акклиматизации" для эмигранта - 2-4 года. После чего недвижимость в Украине продается и деньги вкладываются в недвижимость в новой стране.
Как раз верхний сегмент и мог бы продержаться подольше за счет "успешных людей", кормящихся с восстановления разрушенного войной.

Если рассматривать ситуацию под этим углом, то Украина вступила в ЕС в 17-ом. В 18-ом застройщики в официальных письмах перенос сроков аргументировали выездом рабочих. Уверен в Польше русский/украинский был вторым языком после польского. Все, кто хотел желание и возможность выехать, выехали. Многие даже успели вернуться.
После войны, уверен, Украина получит железобетонные гарантии безопасности и сюда зайдут европейские деньги и проекты (не обязательно в Киев). Когда мы будем жить в Европе, зачем куда-то ехать?
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9289
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2180 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:14

  airmax78 написав:
  airmax78 написав:Мой покупатель Реус куда-то пропал. А у меня для него хорошие новости. В его будущей квартире электричество не отключают. Лифт работает. Тепло есть, вода есть. "Ликвидный сегмент"(с)(UA)


Оказалось что всегда. Короче, не знаю что делать с ценником. UA советует умножать на 2. Но я объявил что не спекулирую недвигой. А я слов на ветер не бросаю. Прямо дилемма.

Умножать нужно на 3, ее же все равно никто не купит, а вам будет приятно
Сегодня был прилет в Шевченковском районе, в Киеве может пострадать любой дом и в любой момент
Феодал
 
Повідомлень: 287
З нами з: 18.08.21
Подякував: 26 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10511105121051310514
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Феодал і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 110, 111, 112
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1117 4945344
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 21:30
vitaliian
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2338, 2339, 2340
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
23397 14812182
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 гру, 2022 17:51
UA
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 4950
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1186)
14.12.2022 09:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.