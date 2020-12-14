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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10512105131051410515>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 09:55

  Zebra написав:В Европах очень дорого зимовать. Как правило требуется платить за коммуналку. А отопление и электричество сейчас там счета космос. Зима пройдет и снова на рынке начнется выброс пустующих квартир под аренду.

Ценник на газ в Европе в три раза вырос.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:11

  Gastarbaiter написав:
  Vlad442 написав:На какой-то срок пострадает вся недвижимость, но разные сегменты могут быть затронуты по разному.
Если Украина будет Европа, страна с малым уровнем коррупции, статус столицы не будет иметь такого значения, то в первую очередь пострадает верхний сегмент.
Если работа будет в каждом райцентре (украинском или немецком) тогда и нижний.

Посмотрите опыт практически любой страны Восточной Европы после вступления в ЕС. Польша, Прибалтика, Болгария. Массовый выезд трудоспособного населения. В 2013 году польский язык был 2-м по распространенности в Англии (первым был английский :mrgreen:). Кроме того, вы не учитываете, что основная часть мужского населения невыездная. Как только закончится война, они массово рванут к своим семьям в Европу. По моим наблюдениям, средний срок "акклиматизации" для эмигранта - 2-4 года. После чего недвижимость в Украине продается и деньги вкладываются в недвижимость в новой стране.
Как раз верхний сегмент и мог бы продержаться подольше за счет "успешных людей", кормящихся с восстановления разрушенного войной.

Если рассматривать ситуацию под этим углом, то Украина вступила в ЕС в 17-ом. В 18-ом застройщики в официальных письмах перенос сроков аргументировали выездом рабочих. Уверен в Польше русский/украинский был вторым языком после польского. Все, кто имел желание и возможность выехать, выехали. Многие даже успели вернуться.
После войны, уверен, Украина получит железобетонные гарантии безопасности и сюда зайдут европейские деньги и проекты (не обязательно в Киев). Когда мы будем жить в Европе, зачем куда-то ехать?
Востаннє редагувалось Vlad442 в Сер 14 гру, 2022 10:18, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:15

  antey1969 написав:
  Vlad442 написав:
  reus написав:Цены просядут. От -50% и ниже от цен 2021 года.

Почти 10 месяцев войны. Открываю ОЛХ, вижу цены (если откинуть заманухи) чуть ниже пиков 21. Может 20-ого года. Вопрос. Если они обречены просесть -50%, почему они не просели за эти 10 месяцев?
Еще обратите внимание на момент. В Украину заходит валюта - за зерно, в виде международной помощи. Через ЗП военных, бюджетников, пенсии при стабильном фиксированном курсе она попадает в карманы населению. Не вижу чтобы валюта сильно уходила из страны. В Турцию не летают, автосалоны пустые (кстати небольшие поставки, которые завозят, сразу разлетаются). Эта ситуация формирует уровень поддержки цен. Если что выскакивает дешевле рынка, улетает сразу и не тянет цены вниз.

Ставить цены можно какие угодно.
Риэлторы и застройщики утверждают, что покупателей на КРЖН практически нет.
О каком уровне поддержки в этом случае вообще может идти речь?)
РS: О бюджетниках вообще порадовали. Ну как бы в следующем году 20+% учителей и медиков отправляются на выход, сокращения штатов уже стартовали. Штаты ЖКХ тоже сокращают, а оставшихся переводят практически на минималку.

То же самое вы кричали и с такими же интонациями в 16-ом.

Вопрос был почему цены за 10 месяцев существенно не упали, если никто не покупает, но вы его проигнорировали как неудобный факт. Сидеть на содержании в Германии видимо способствует выборочному восприятию.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Феодал написав:Умножать нужно на 3, ее же все равно никто не купит, а вам будет приятно
Сегодня был прилет в Шевченковском районе, в Киеве может пострадать любой дом и в любой момент

У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.
Им, чтобы оправдать свое решение, нужно истово верить, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 10:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

rjkz написав:
  Faceless написав:
Vlad442 написав:Стереотипи зникають досить повільно. Після відключення ліфтів у 90-х люди довго не купували високі поверхи.


Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція


У родителей моих родителей была замечательная трешка в нестандартной с архитектурной точки зрения и очень симпатичной сталинке.
Очень высокие потолки, очень высокий этаж.
Тихое, зеленое прицентралье...
Виииид....на полКиева до горизонта.
Все летние дни, когда был там, обожал с книжкой развалиться в уютном кресле на балконе.
И вдруг они меняют ее на одоробло на первом этаже в той-же локации.
Внимание, вопрос
ПОЧЕМУ?
Вік, ходити важко стало? Ну так не порожня ж залишилася, купив хтось інший
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:21

Faceless

Або з даху через горище почало підтікати.
Якщо останній поверх - можна було досить вигідно продати.
"Нові українці" робили собі двоповерхові апартаменти, купивши згоду інших мешканців скажімо ремонтом МЗК.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:25

  UA написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:И вы живя в Вене это всё щедро оплачиваете?
Давайте точный адрес.
Приеду проверю.

Не міжна до оплати задатка.

Какой ещё задаток в стране в которой война?
Сейчас практически все сделки идут без задатка.
Рылы типа Благовеста, привыкшие держать задаток у себя - прыгают, но делают то что им велит его величество Покупатель.

У нас цивилизованный рынок: задаток, просмотр, оплата, подписание. У покупателя всего-лишь деньги. У продавца - целый мир уюта и стиля.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:32

  Vlad442 написав:
  Феодал написав:Умножать нужно на 3, ее же все равно никто не купит, а вам будет приятно
Сегодня был прилет в Шевченковском районе, в Киеве может пострадать любой дом и в любой момент

У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.
Им, чтобы оправдать свое решение, нужно истово верить, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно.

Влад, я ж объяснял уже. Как в песок. Продать прэлесть невозможно даже теоретически. И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже. Человека, который требует закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:34

  vitaliian написав:
  UA написав:ПС у меня не во владении хрущей
значит есть другая причина почему вы их нахваливаете). Мб что то личное, первая любовь?

Если буду нахваливать то чем владею, превращусь в Эйрмакса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:35

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:
  Феодал написав:Умножать нужно на 3, ее же все равно никто не купит, а вам будет приятно
Сегодня был прилет в Шевченковском районе, в Киеве может пострадать любой дом и в любой момент

У сбежавших от войны заграницу есть определенные психологические проблемы. У Макса они проявляются в фантазиях о продаже.
Им, чтобы оправдать свое решение, нужно истово верить, что тут все плохо и будет еще хуже, что они поступили правильно.

Влад, я ж объяснял уже. Как в песок. Продать прэлесть невозможно даже теоретически. И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже. Человека, который требует закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".


Просто очень похоже на промоушен конкретного на грани троллинга
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 14 гру, 2022 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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