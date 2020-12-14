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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:37
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
ПС у меня не во владении хрущей
значит есть другая причина почему вы их нахваливаете). Мб что то личное, первая любовь?
Если буду нахваливать то чем владею, превращусь в Эйрмакса.
Та ладно, скромный вы наш. Всем известно, что у вас во владении только топчик сдаваемый в аренду валютным арендаторам. Вы ж неоднократно об этом тут намекали.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:38
fox767676 написав:
Просто очень похоже на троллинг и информационное сопровождение продажи конкретного обьекта
Просто чтобы отвлечь паникеров от обсуждения сколько мешков подмороженного картофана стоит гостинка на Лесном.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:44
airmax78 написав:
И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.
Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?
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Vlad442
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:48
fox767676 написав:
Просто очень похоже на промоушен конкретного на грани троллинга
У Макса и раньше были девиации, которые он называл юмором. С выездом заграницу только усугубилось. Он думает, что тут кому-то интересны его танцы с бубном вокруг его прелести, но считает, что избавляться от нее нужно.
В тот момент как продаст (если успеет пройти через все стадии отрицания до начала роста), сразу переобуется во всепропальщика, как уже было в 14-ом.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:49
Vlad442 написав: airmax78 написав:
И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.
Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?
Чтобы купить что то взамен но дешевле и лучшее!
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