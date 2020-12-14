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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:37

  UA написав:
  vitaliian написав:
  UA написав:ПС у меня не во владении хрущей
значит есть другая причина почему вы их нахваливаете). Мб что то личное, первая любовь?

Если буду нахваливать то чем владею, превращусь в Эйрмакса.

Та ладно, скромный вы наш. Всем известно, что у вас во владении только топчик сдаваемый в аренду валютным арендаторам. Вы ж неоднократно об этом тут намекали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:38

  fox767676 написав:Просто очень похоже на троллинг и информационное сопровождение продажи конкретного обьекта

Просто чтобы отвлечь паникеров от обсуждения сколько мешков подмороженного картофана стоит гостинка на Лесном.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.

Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fox767676 написав:Просто очень похоже на промоушен конкретного на грани троллинга

У Макса и раньше были девиации, которые он называл юмором. С выездом заграницу только усугубилось. Он думает, что тут кому-то интересны его танцы с бубном вокруг его прелести, но считает, что избавляться от нее нужно.
В тот момент как продаст (если успеет пройти через все стадии отрицания до начала роста), сразу переобуется во всепропальщика, как уже было в 14-ом.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 11:49

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.

Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?

Чтобы купить что то взамен но дешевле и лучшее!
vitaliian
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