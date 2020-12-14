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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 11:37
UA написав: vitaliian написав: UA написав:
ПС у меня не во владении хрущей
значит есть другая причина почему вы их нахваливаете). Мб что то личное, первая любовь?
Если буду нахваливать то чем владею, превращусь в Эйрмакса.
Та ладно, скромный вы наш. Всем известно, что у вас во владении только топчик сдаваемый в аренду валютным арендаторам. Вы ж неоднократно об этом тут намекали.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:38
fox767676 написав:
Просто очень похоже на троллинг и информационное сопровождение продажи конкретного обьекта
Просто чтобы отвлечь паникеров от обсуждения сколько мешков подмороженного картофана стоит гостинка на Лесном.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:44
airmax78 написав:
И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.
Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:49
Vlad442 написав: airmax78 написав:
И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.
Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?
Чтобы купить что то взамен но дешевле и лучшее! Макс-композит, смотри на него, но делай наоборот. Макс выехал? Значит всем нам надо оставаться в Украине. Макс делает ремонт? Отложить ремонты! Макс продает? Значит покупаем!
airmax78 написав:
Просто чтобы отвлечь паникеров от обсуждения сколько мешков подмороженного картофана стоит гостинка на Лесном.
и какой правильный ответ?
airmax78 написав:
У нас цивилизованный рынок: задаток, просмотр, оплата, подписание. У покупателя всего-лишь деньги. У продавца - целый мир уюта и стиля
ровно вчера наблюдал картину, вход в депозитарий, 4 человека и я в предбаннике ждут конца воздушной тревоги. У тех 4х язык как помело. Я вынужден это всё слушать (,зимой наушники не ношу). Среди них продавец, покупатель и рыл. Задатка нет. Вся сумма сделки будет лежать в сейфе до её завершения. Все на нервах. Несколько раз вызывали специалиста из оперзала для консультации на тему "а если...". Деталей не знаю, я так понял доступ в ячейку у покупателя будет с заключённым договором купли продажи. У нотаря передают ключ.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 14 гру, 2022 12:10, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 11:58
vitaliian написав: Vlad442 написав: airmax78 написав:
И уж кого-кого, но меня обвинять в гнилом зрадоепстве с целью оправдать выезд... ну это вообще уже.
Навіщо розмірковувати над продажом, коли все буде тут гарно?
Чтобы купить что то взамен но дешевле и лучшее! Макс-композит, смотри на него, но делай наоборот. Макс выехал? Значит всем нам надо оставаться в Украине.
145%! Хотя, на зиму - можно выехать, если есть возможность и от этого не пострадает ваша работа/от вашего присутствия в Украине никто не зависит - просто с целью уменьшить нагрузку на инфраструктуру.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:02
airmax78 написав:
просто с целью уменьшить нагрузку на инфраструктуру
если вы финансируете, любой каприз. Потратить 10куе чтобы на 1куе уменьшить нагрузку на инфраструктуру это классический макс-композит. При такой эффективности никаких денег не хватит, кроме ваших.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:06
Vlad442 написав:
Если рассматривать ситуацию под этим углом, то Украина вступила в ЕС в 17-ом. В 18-ом застройщики в официальных письмах перенос сроков аргументировали выездом рабочих. Уверен в Польше русский/украинский был вторым языком после польского. Все, кто имел желание и возможность выехать, выехали. Многие даже успели вернуться.
После войны, уверен, Украина получит железобетонные гарантии безопасности и сюда зайдут европейские деньги и проекты (не обязательно в Киев). Когда мы будем жить в Европе, зачем куда-то ехать?
Европа Европе рознь. Да, сейчас, например, Польша уже достигла такого уровня, что в нее начинают ехать из других стран ЕС. Но это все равно ещё не то, и прошло почти 20 лет.
И второй момент: для большинства людей переезд (тем более в другую страну) - это страшно и сложно. Но после того, как они привыкают и обживаются, это работает и в обратном направлении. Части некуда возвращаться, часть и так жила в съемном, сдерживающие факторы типа "как я с ребенком буду жить в хостеле?" уже пережиты.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:12
airmax78 написав:
Человека, который требует
закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".
Вимагає?
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:34
Vlad442 написав: fox767676 написав:
Просто очень похоже на промоушен конкретного на грани троллинга
У Макса и раньше были девиации, которые он называл юмором. С выездом заграницу только усугубилось. Он думает, что тут кому-то интересны его танцы с бубном вокруг его прелести, но считает, что избавляться от нее нужно.
В тот момент как продаст (если успеет пройти через все стадии отрицания до начала роста), сразу переобуется во всепропальщика, как уже было в 14-ом.
Влад, с Вами, как с жителем города-героев Харькова - я не буду спорить. Не нравится Вам мой юмор - ОК. Испытываю к Вам безусловный пиетет. В 2014-2015 я не видел принципиальных изменений. Да, общество немного встряхнули, казалось даже что встряхнули клептократические ылиты, но чуть все улеглось и принципиальных изменений я не увидел. Поэтому были такие настроения. Эта война должна все в корне изменить. Поэтому сейчас, в отличие от 2014-2015, есть надежда.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 14 гру, 2022 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 12:38
vitaliian написав: airmax78 написав:
просто с целью уменьшить нагрузку на инфраструктуру
если вы финансируете, любой каприз. Потратить 10куе чтобы на 1куе уменьшить нагрузку на инфраструктуру это классический макс-композит. При такой эффективности никаких денег не хватит, кроме ваших.
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
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