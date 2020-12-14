drevlyanin написав:
Вимагає?
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!
Всі ці акції перед кацапськими посольствами не мають ніякого значення, waist of time, нажаль. Кацапи стида не мають. Найкраще що ми можемо робити - це сбирати і відправляти гроші на знищення яко мога більшої кількості кацапів. Тому будь-який збір на ударні беспілотники, на снайперські приціли, тепловізори і т.ін. - I'm in.