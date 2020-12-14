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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:48
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Человека, который требует
закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".
Вимагає?
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!
Всі ці акції перед кацапськими посольствами не мають ніякого значення, waist of time, нажаль. Кацапи стида не мають. Найкраще що ми можемо робити - це сбирати і відправляти гроші на знищення яко мога більшої кількості кацапів. Тому будь-який збір на ударні беспілотники, на снайперські приціли, тепловізори і т.ін. - I'm in.
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airmax78
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:44
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
просто с целью уменьшить нагрузку на инфраструктуру
если вы финансируете, любой каприз. Потратить 10куе чтобы на 1куе уменьшить нагрузку на инфраструктуру это классический макс-композит. При такой эффективности никаких денег не хватит, кроме ваших.
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.
У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:57
vitaliian написав: airmax78 написав:
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.
У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
У меня вообще выбора не было. Как в старой революционной песне: "Дан приказ ему на Запад..."
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airmax78
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:26
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.
У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
У меня вообще выбора не было. Как в старой революционной песне: "Дан приказ ему на Запад..."
У Вашому випадку більш умісно «нє вінаватая я…»
А про дві крайності - так з тих місць, де аборигени смішні, ще гребстимуть, аж гай шумітиме. А квітка вона живому потрібна.
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gonchik74
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:58
airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:52
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
Просто поверьте. У меня репутация человека который всегда говорит правду. Этого достаточно.
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airmax78
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:23
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
Може разведчик?! Отправили за Фирташем следить... 😎
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Bolt
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