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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10513105141051510516

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 12:48

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Человека, который требует закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".


Вимагає? :lol:
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!

Всі ці акції перед кацапськими посольствами не мають ніякого значення, waist of time, нажаль. Кацапи стида не мають. Найкраще що ми можемо робити - це сбирати і відправляти гроші на знищення яко мога більшої кількості кацапів. Тому будь-який збір на ударні беспілотники, на снайперські приціли, тепловізори і т.ін. - I'm in.
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:44

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:просто с целью уменьшить нагрузку на инфраструктуру
если вы финансируете, любой каприз. Потратить 10куе чтобы на 1куе уменьшить нагрузку на инфраструктуру это классический макс-композит. При такой эффективности никаких денег не хватит, кроме ваших.

10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.

В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.

У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 13:57

  vitaliian написав:
  airmax78 написав:10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.

В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.

У вас почему то две крайности - Киев или заграница.

У меня вообще выбора не было. Как в старой революционной песне: "Дан приказ ему на Запад..."
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 14:26

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  airmax78 написав:10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.

В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.

У вас почему то две крайности - Киев или заграница.

У меня вообще выбора не было. Как в старой революционной песне: "Дан приказ ему на Запад..."

У Вашому випадку більш умісно «нє вінаватая я…»
А про дві крайності - так з тих місць, де аборигени смішні, ще гребстимуть, аж гай шумітиме. А квітка вона живому потрібна.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 16:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  airmax78 написав:У меня вообще выбора не было


Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 17:52

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:У меня вообще выбора не было


Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)

Просто поверьте. У меня репутация человека который всегда говорит правду. Этого достаточно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 18:23

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:У меня вообще выбора не было


Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)

Може разведчик?! Отправили за Фирташем следить... 😎
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 19:29

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Человека, который требует закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".


Вимагає? :lol:
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!

Всі ці акції перед кацапськими посольствами не мають ніякого значення,



Можливо, але ж картинка буде файна. Є шанс на обкладинку якогось журналу потрапити і нам грішним буде втіха.
drevlyanin
 
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