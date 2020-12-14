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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 12:48
drevlyanin написав: airmax78 написав:
Человека, который требует
закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".
Вимагає?
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!
Всі ці акції перед кацапськими посольствами не мають ніякого значення, waist of time, нажаль. Кацапи стида не мають. Найкраще що ми можемо робити - це сбирати і відправляти гроші на знищення яко мога більшої кількості кацапів. Тому будь-який збір на ударні беспілотники, на снайперські приціли, тепловізори і т.ін. - I'm in.
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airmax78
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:44
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
просто с целью уменьшить нагрузку на инфраструктуру
если вы финансируете, любой каприз. Потратить 10куе чтобы на 1куе уменьшить нагрузку на инфраструктуру это классический макс-композит. При такой эффективности никаких денег не хватит, кроме ваших.
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.
У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
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vitaliian
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Додано: Сер 14 гру, 2022 13:57
vitaliian написав: airmax78 написав:
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.
У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
У меня вообще выбора не было. Как в старой революционной песне: "Дан приказ ему на Запад..."
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airmax78
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Додано: Сер 14 гру, 2022 14:26
airmax78 написав: vitaliian написав: airmax78 написав:
10куе сейчас надо потратить чтобы остаться и более-менее нормально жить. Все эти генераторы, аккумуляторы, топливо - оно стоит денег. Чтобы уехать - больших денег не нужно. Не обязательно ехать в Париж или Нью Йорк, есть места и с более дешевой арендой.
В Украине есть места которые не отключают с арендой местных хоромов за 4-5-7к (грн). Да там не очень много цивилизации, лимузин арендовать проблемно, нет привычных яхт и панорамных 20 этажей, рестораны все в стиле домика лесника, но жить можно, а аборигены смешные и добрые.
У вас почему то две крайности - Киев или заграница.
У меня вообще выбора не было. Как в старой революционной песне: "Дан приказ ему на Запад..."
У Вашому випадку більш умісно «нє вінаватая я…»
А про дві крайності - так з тих місць, де аборигени смішні, ще гребстимуть, аж гай шумітиме. А квітка вона живому потрібна.
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gonchik74
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Додано: Сер 14 гру, 2022 16:58
airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
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Andrey2512
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Додано: Сер 14 гру, 2022 17:52
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
Просто поверьте. У меня репутация человека который всегда говорит правду. Этого достаточно.
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airmax78
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Додано: Сер 14 гру, 2022 18:23
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
Може разведчик?! Отправили за Фирташем следить... 😎
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Bolt
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Додано: Сер 14 гру, 2022 19:29
airmax78 написав: drevlyanin написав: airmax78 написав:
Человека, который требует
закрыть самую зрадоепскую ветку forum.finance.ua: "эмиграция и заробитчанство".
Вимагає?
Вимагайте краще у путена, щоб той прийняв цикуту(ну або "новачок"). Бажано з плакатом на німецькій та біля кацапського посольства у Відні. Шансів теж мало але раптом... Вишлете нам селфі з тієї акції а ми тут вас дуууууже заповажаємо!
Всі ці акції перед кацапськими посольствами не мають ніякого значення,
Можливо, але ж картинка буде файна. Є шанс на обкладинку якогось журналу потрапити і нам грішним буде втіха.
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drevlyanin
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Додано: Сер 14 гру, 2022 20:59
Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:
Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.
Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція
У родителей моих родителей была замечательная трешка в нестандартной с архитектурной точки зрения и очень симпатичной сталинке.
Очень высокие потолки, очень высокий этаж.
Тихое, зеленое прицентралье...
Виииид....на полКиева до горизонта.
Все летние дни, когда был там, обожал с книжкой развалиться в уютном кресле на балконе.
И вдруг они меняют ее на одоробло на первом этаже в той-же локации.
Внимание, вопрос
ПОЧЕМУ?
Вік, ходити важко стало? Ну так не порожня ж залишилася, купив хтось інший
Бинго!
И это при том, что там есть лифт, который на моей памяти не работал всего несколько раз на протяжении как минимум 10 лет.
Но то люстричества не было то лифт не работал и они поняли, что чем дальше - тем тяжелее им придется карабкаться на верхотуру.
А это всего навсего сталинка.
Не 20-й не 21-й и даже не 22-й этаж.
Не говоря уж о 25-м.
Все мы не молодеем.
Я все еще мог до известного события взбежать на свой 10+ этаж с двумя упаковками Морщинской (всего24 кг), но сколько лет я таким еще буду?
И покупая в 40+ лет верхотуру, надо задавать себе вопрос
"Как я буду карабкаться через 15-20 лет если вырубится свет?"
И
"Сколько лет я планирую жить в этой квартире?"
Покупать высокие этажи в 40+ - такое себе решение. Недальновидное.
У знакомого в 43 года продлемы с мениском. По лестнице ходить - адские муки.
Такое с каждым может случиться в любой момент.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:09
rjkz написав:
Бинго!
И это при том, что там есть лифт, который на моей памяти не работал всего несколько раз на протяжении как минимум 10 лет.
Но то люстричества не было то лифт не работал и они поняли, что чем дальше - тем тяжелее им придется карабкаться на верхотуру.
А это всего навсего сталинка.
Не 20-й не 21-й и даже не 22-й этаж.
Не говоря уж о 25-м.
Все мы не молодеем.
Я все еще мог до известного события взбежать на свой 10+ этаж с двумя упаковками Морщинской (всего24 кг), но сколько лет я таким еще буду?
И покупая в 40+ лет верхотуру, надо задавать себе вопрос
"Как я буду карабкаться через 15-20 лет если вырубится свет?"
И
"Сколько лет я планирую жить в этой квартире?"
Покупать высокие этажи в 40+ - такое себе решение. Недальновидное.
У знакомого в 43 года продлемы с мениском. По лестнице ходить - адские муки.
Такое с каждым может случиться в любой момент.
Не пытайтесь мне Реуса отговорить! Он в отличной физической форме.
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