Додано: Сер 14 гру, 2022 20:59

Faceless написав: rjkz написав: Faceless написав:

Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.

Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція Я не пригадую жодного року, щоб стояли багатоповерхівки, новобудови чи старі, з порожніми верхніми поверхами. І знижок за "високий поверх" (якщо він не останній) теж. То ж питання дещо надумане.Одиничні "нажахані" мабуть будуть, але не тенденція



У родителей моих родителей была замечательная трешка в нестандартной с архитектурной точки зрения и очень симпатичной сталинке.

Очень высокие потолки, очень высокий этаж.

Тихое, зеленое прицентралье...

Виииид....на полКиева до горизонта.

Все летние дни, когда был там, обожал с книжкой развалиться в уютном кресле на балконе.

И вдруг они меняют ее на одоробло на первом этаже в той-же локации.

Внимание, вопрос

ПОЧЕМУ? У родителей моих родителей была замечательная трешка в нестандартной с архитектурной точки зрения и очень симпатичной сталинке.Очень высокие потолки, очень высокий этаж.Тихое, зеленое прицентралье...Виииид....на полКиева до горизонта.Все летние дни, когда был там, обожал с книжкой развалиться в уютном кресле на балконе.И вдруг они меняют ее на одоробло на первом этаже в той-же локации.Внимание, вопросПОЧЕМУ? Вік, ходити важко стало? Ну так не порожня ж залишилася, купив хтось інший Вік, ходити важко стало? Ну так не порожня ж залишилася, купив хтось інший

Бинго!И это при том, что там есть лифт, который на моей памяти не работал всего несколько раз на протяжении как минимум 10 лет.Но то люстричества не было то лифт не работал и они поняли, что чем дальше - тем тяжелее им придется карабкаться на верхотуру.А это всего навсего сталинка.Не 20-й не 21-й и даже не 22-й этаж.Не говоря уж о 25-м.Все мы не молодеем.Я все еще мог до известного события взбежать на свой 10+ этаж с двумя упаковками Морщинской (всего24 кг), но сколько лет я таким еще буду?И покупая в 40+ лет верхотуру, надо задавать себе вопрос"Как я буду карабкаться через 15-20 лет если вырубится свет?""Сколько лет я планирую жить в этой квартире?"Покупать высокие этажи в 40+ - такое себе решение. Недальновидное.У знакомого в 43 года продлемы с мениском. По лестнице ходить - адские муки.Такое с каждым может случиться в любой момент.