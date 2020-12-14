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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 гру, 2022 21:15
rjkz написав:
Такое с каждым может случиться в любой момент.
Недарма Кличко радив готуватися до землі
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:50
Andrey2512 написав: airmax78 написав:
У меня вообще выбора не было
Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)
Жена приказала.Этого достаточно.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 21:55
Взяли в оренду квартиру в центральній частини України, бо щось поки в Харкові гучно буває. 10 поверх у новобудові, все було гаразд, але с жовтня і початком відключень виникло бажання жити понижче, бо ліфт, така зараза, зараз не працює не тільки під час блекаутів, а і між ними, ну не подобаються йому ці перепади напруги, тому періодично відпочиває, вот і почав шукати інший варіант житла, поближче до землі.
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Додано: Сер 14 гру, 2022 22:03
Arbitr написав:
Взяли в оренду квартиру в центральній частини України, бо щось поки в Харкові гучно буває. 10 поверх у новобудові, все було гаразд, але с жовтня і початком відключень виникло бажання жити понижче, бо ліфт, така зараза, зараз не працює не тільки під час блекаутів, а і між ними, ну не подобаються йому ці перепади напруги, тому періодично відпочиває, вот і почав шукати інший варіант житла, поближче до землі.
Не потрібно нижче - повітря в містах зараз не дуже добре. На висоті воно хоч трохи, але чистіше.
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