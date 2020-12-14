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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10514105151051610517

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 151
1. Не вище 500
17%
26
2. 501 - 700
13%
20
3. 701 - 900
16%
24
4. 901 - 1000
19%
28
5. 1001 - 1200
19%
28
6. 1201 - 1500
9%
14
7. 1501 - 1600
3%
4
8. 1601 - 1700
1%
1
9. Більше 1700
4%
6
Всього голосів : 151
Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  rjkz написав:Такое с каждым может случиться в любой момент.

Недарма Кличко радив готуватися до землі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:50

  Andrey2512 написав:
  airmax78 написав:У меня вообще выбора не было


Мне аж смешно представить кем вы работаете. Хотя если приказ, то служба?) ТРО?)

Жена приказала.Этого достаточно.
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 21:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Взяли в оренду квартиру в центральній частини України, бо щось поки в Харкові гучно буває. 10 поверх у новобудові, все було гаразд, але с жовтня і початком відключень виникло бажання жити понижче, бо ліфт, така зараза, зараз не працює не тільки під час блекаутів, а і між ними, ну не подобаються йому ці перепади напруги, тому періодично відпочиває, вот і почав шукати інший варіант житла, поближче до землі.
Arbitr
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 гру, 2022 22:03

  Arbitr написав:Взяли в оренду квартиру в центральній частини України, бо щось поки в Харкові гучно буває. 10 поверх у новобудові, все було гаразд, але с жовтня і початком відключень виникло бажання жити понижче, бо ліфт, така зараза, зараз не працює не тільки під час блекаутів, а і між ними, ну не подобаються йому ці перепади напруги, тому періодично відпочиває, вот і почав шукати інший варіант житла, поближче до землі.

Не потрібно нижче - повітря в містах зараз не дуже добре. На висоті воно хоч трохи, але чистіше.
airmax78
 
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